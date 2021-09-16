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門諾醫院73周年 出版創院院長薄柔纜回憶錄

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院與台東基督教醫院合作，出版薄柔纜回憶錄「醫治的雙手」，顯現當時篳路藍縷開創醫院、挽救生命的歷程。圖／門諾醫院提供
門諾醫院與台東基督教醫院合作，出版薄柔纜回憶錄「醫治的雙手」，顯現當時篳路藍縷開創醫院、挽救生命的歷程。圖／門諾醫院提供

門諾醫院創院院長薄柔纜在1948年深入東部行醫，至今已邁入第73個年頭，今年門諾醫院與台東基督教醫院合作，出版薄柔纜回憶錄「醫治的雙手」，不但有中英文對照，更顯現當時篳路藍縷開創醫院、挽救生命的歷程，讓更多人看見薄醫師為花蓮奉獻的一生。

今天是門諾醫院73周年院慶，特別出版薄柔纜的回憶錄，門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長張文信表示，因為薄醫師大半生都居住、工作於海外，這本書原是為他的子女、孫子女所寫的回憶錄。曾任門諾醫院副院長呂信雄在2017年7月拜訪薄醫師時，獲得授權，將他撰寫的「醫治的雙手」翻成中文，並與曾在門諾醫院與薄醫師共事的楊義明教授等多位譯者，及呂巧婕完成翻譯。

「在地深耕73年，有門諾團隊的地方，彷彿看見當年宣教士無私奉獻的精神」花蓮縣長徐榛蔚獻上祝福並表示，新冠肺炎疫情爆發以來，醫護團隊可說是繃緊神經，全力守住第一道防線，除了感謝醫護團隊對防疫的付出，也肯定門諾醫院與花蓮縣消防局在雲端救護系統上的合作。

另外，今天在院慶典禮上，羅東聖母醫院、台東基督教醫院、門諾醫院、門諾壽豐分院簽訂「宜花東互助聯盟」合作意向書，四家醫院將朝「人員培訓」、「智慧醫療系統」、「醫療與後勤業務的合作與支援」等面項努力，補足東部各項資源與人力。

門諾醫院表示，「醫治的雙手」將捐贈給花蓮縣各公私立國、高中，花蓮縣各級圖書館，以及花蓮縣衛生局及13鄉鎮市衛生所，也歡迎其他醫療單位與教育機構向醫院索取。

羅東聖母醫院、台東基督教醫院、門諾醫院、門諾壽豐分院簽訂「宜花東互助聯盟」合作意向書，以補足東部各項資源與人力。圖／門諾醫院提供
羅東聖母醫院、台東基督教醫院、門諾醫院、門諾壽豐分院簽訂「宜花東互助聯盟」合作意向書，以補足東部各項資源與人力。圖／門諾醫院提供

醫師 衛生所 台東

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