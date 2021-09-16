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防疫優先！ 15年新社花海節今年首度停辦

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中山城地區大型活動的新社花海節，不敵疫情嚴峻，農委會已函文台中市農業局確定停辦，是新社花海節舉辦15年來首度停辦，另台中市觀旅局舉辦的國際花毯節也喊卡。圖／台中市政府觀光旅遊局提供
台中山城地區大型活動的新社花海節，不敵疫情嚴峻，農委會已函文台中市農業局確定停辦，是新社花海節舉辦15年來首度停辦，另台中市觀旅局舉辦的國際花毯節也喊卡。圖／台中市政府觀光旅遊局提供

連續舉辦15年，台中山城地區大型活動的新社花海節，不敵疫情嚴峻，農委會已函文台中市農業局確定停辦，是新社花海節舉辦15年來首度停辦，另台中市觀旅局舉辦的國際花毯節也喊卡。對此，部分居民樂見，今年不必提早出門避塞車，但業者喊苦，振興券恐難吸引人潮。

全國知名的新社花海節已舉辦15屆，今年卻因疫情影響，主辦單位農委會考量山城地區地廣路雜，恐怕無法落實防疫規範，單一車道進出、量測體溫、消毒與實名制，經各部會協商下，確定函文給台中市農業局，全國以防疫為優先，今年新社花海節活動停辦。

對此，台中市農業局今證實，今年11至12月的新社花海節活動停辦；另，由台中市觀光旅遊局共辦的「國際花毯節」也一併取消。

台中市政府指出，今年新冠肺炎疫情嚴峻，行政院農委會新社種苗繁殖場於110年7月中旬函文，依農委會決議停辦110年度新社花海活動。

觀旅局指出，遵循中央防疫優先政策，儘量避免大型活動可能的群聚風險，台中國際花毯節經多方面考量，包含：活動潛在的群聚風險控管、活動周邊鄰里心理壓力、疫情狀況未明的履約風險管理、活動人數管控、活動觀光效益不足等問題，故於近期決定配合新社花海停辦。

新社花海停辦消息一出，有山城居民叫好，今年終於不必早起出門避開車潮，周遭也不會出現亂停車、丟垃圾現象；但山城地區業者普遍失望，10多年來花海節彷彿山城居民年底的「盛事」，今年疫情攪局，山城觀光區與住宿已相當冷清，就算有10月端出振興券，恐怕也無法帶入人潮。

觀旅局表示，降低大型觀光節慶活動停辦可能造成一些負面衝擊，市府已著手規劃嶄新引客計畫，將透過旅行業者整合本市觀光相關產業，包裝山城套裝遊程、規劃山城意象專屬伴手禮等，吸引民眾到山城住宿、體驗及旅遊。

台中山城地區大型活動的新社花海節，不敵疫情嚴峻，農委會已函文台中市農業局確定停辦，是新社花海節舉辦15年來首度停辦，另台中市觀旅局舉辦的國際花毯節也喊卡。圖／台中市政府觀光旅遊局提供
台中山城地區大型活動的新社花海節，不敵疫情嚴峻，農委會已函文台中市農業局確定停辦，是新社花海節舉辦15年來首度停辦，另台中市觀旅局舉辦的國際花毯節也喊卡。圖／台中市政府觀光旅遊局提供
台中山城地區大型活動的新社花海節，不敵疫情嚴峻，農委會已函文台中市農業局確定停辦，是新社花海節舉辦15年來首度停辦，另台中市觀旅局舉辦的國際花毯節也喊卡。圖／台中市政府觀光旅遊局提供
台中山城地區大型活動的新社花海節，不敵疫情嚴峻，農委會已函文台中市農業局確定停辦，是新社花海節舉辦15年來首度停辦，另台中市觀旅局舉辦的國際花毯節也喊卡。圖／台中市政府觀光旅遊局提供
台中山城地區大型活動的新社花海節，不敵疫情嚴峻，農委會已函文台中市農業局確定停辦，是新社花海節舉辦15年來首度停辦，另台中市觀旅局舉辦的國際花毯節也喊卡。圖／台中市政府觀光旅遊局提供
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台中山城地區大型活動的新社花海節，不敵疫情嚴峻，農委會已函文台中市農業局確定停辦，是新社花海節舉辦15年來首度停辦，另台中市觀旅局舉辦的國際花毯節也喊卡。圖／台中市政府觀光旅遊局提供
台中山城地區大型活動的新社花海節，不敵疫情嚴峻，農委會已函文台中市農業局確定停辦，是新社花海節舉辦15年來首度停辦，另台中市觀旅局舉辦的國際花毯節也喊卡。圖／台中市政府觀光旅遊局提供

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