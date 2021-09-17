嫩如「肉味豆腐」　Liz用「獅子頭」找尋記憶中的奶奶手藝

美食家高琹雯認為：「美食，就是將食材用合適的烹調方式呈現出來；而食材與烹調方法，都會受到一個地方的人文、風土所影響。」。 圖／高琹雯 提供

居家防疫期間，有好多不方便，休閒娛樂、社交外出都被迫暫停，但少了外食多了自煮，簡樸的家庭料理卻讓親人的愛更多了。「獅子頭」是美食家Liz對奶奶的溫暖記憶，你也有真摯感人的一道菜的故事嗎？遠東SOGO宅料理競賽活動開跑，分享你的料理、故事，就有機會抽到人氣料理家電！

本身祖籍南京，加上家族曾經有居住過香港、遊學海外的經歷，因此美食家Liz家中的餐桌，匯聚著江浙菜、粵菜、西餐與台菜料理的美味，口味多元。成長的過程中，奶奶擅長做菜，爸爸對美食也相當講究，因此「吃飯」一直是Liz家中極重要的事情。

抱持著對美食的熱愛，儘管Liz過去任職於法律事務所，但遇到生涯規劃抉擇時，Liz選擇開始嘗試撰寫美食部落格，最後更是離開法律界，全心全意地投入美食產業。對她來說，「美食，就是將食材用合適的烹調方式呈現出來；而食材與烹調方法，都會受到一個地方的人文、風土所影響。」其背後的農業、物理、歷史等背景，都是Liz喜歡歸納、分析的重點。

作為Liz的推薦料理，「獅子頭」是Liz家中逢年過節必備的經典菜，連小時候前來家裡幫忙做菜的阿姨，都一定必須懂得製作獅子頭。不同於有些人會加入荸薺，或是加入梅干菜等配料，Liz家中的獅子頭屬於「直拳對決」，只以豬肉搭上蔥薑水調配製作，再配上毛豆，以紅燒口味烹調，吸飽湯汁後配著白飯，相當好吃。

「獅子頭」是美食家Liz對奶奶的溫暖記憶。 圖／高琹雯 提供

Liz表示，獅子頭口感的質地極為重要，應該要軟嫩，如同「有肉味的豆腐」一樣，絕不能是一顆顆的「肉丸」，若是吃到不好吃的獅子頭，自己還會生氣。過去家中，以奶奶最擅長製作獅子頭，但她在Liz小時候已經過世。儘管多次努力想要做得跟奶奶一樣，但「就算口感對了，吃起來總是缺少點什麼，口味不對」。目前吃過的名單中，就以三分俗氣的獅子頭口感最接近小時候，但烹調方式有所不同。若是可以重現這道深埋記憶中的「奶奶的獅子頭」，最希望能讓爸爸評鑑一下。Liz說，「因為他才是我們家的口味指標」

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