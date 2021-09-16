全台6都5縣市 9月起路邊停車可用eTag代扣繳
Delta病毒來勢洶洶，為強化行車防疫措施，遠通電收今表示，9月起全台六都加五縣市，全面啟用eTag智慧停車路邊停車費代扣繳，北北基桃生活圈一路往南，從雙北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等全台六都，以及基隆市、新竹市、苗栗頭份市、嘉義太保市、屏東縣路邊停車費都能直接用eTag代扣繳。
遠通電收表示，隨著中秋連假將屆，高公局預估連假期間車流量恐怕激增為平日的1.4倍，建議民眾除了可善用1968 APP查詢即時國道路況外，亦可下載ETC APP查詢扣款交易紀錄。下載註冊uTagGO APP可直接將eTag自動儲值，以及eTag智慧停車服務一次通通辦到好。
此外，全台還有超過900場uTagGO合作停車場，民眾只要申辦服務完成後，即可直接零接觸進出使用，繳費還可免下車取票投幣。開車族完全可靠uTagGO APP搞定行車大小事。
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