全台6都5縣市 9月起路邊停車可用eTag代扣繳

民國60、70年代，大家樂盛行，電子琴花車風靡全台，大街小巷幾乎都看得到電子琴花車，產生俗稱「跳SOLO」的脫衣舞行業，樂迷中彩金，雇電子琴花車脫衣舞孃，跳給「陰神、好兄弟」看，跳SOLO是許多三、四、五年級生的共同回憶，後來政府以傷風敗俗取締，有別於法國知名「瘋馬秀」是觀光賣點，電子琴花車轉而演變為移動舞台，「跳SOLO」也成為歷史記憶。

2021-09-16 16:57