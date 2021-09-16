快訊

獨角獸Gogoro宣布 以SPAC方式赴美掛牌上市

全台6都5縣市 9月起路邊停車可用eTag代扣繳

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
遠通電收表示，隨著中秋連假將屆，高公局預估連假期間車流量恐怕激增為平日的1.4倍，建議民眾除了可善用1968 APP查詢即時國道路況外，亦可下載ETC APP查詢扣款交易紀錄。圖／遠通電收提供
遠通電收表示，隨著中秋連假將屆，高公局預估連假期間車流量恐怕激增為平日的1.4倍，建議民眾除了可善用1968 APP查詢即時國道路況外，亦可下載ETC APP查詢扣款交易紀錄。圖／遠通電收提供

Delta病毒來勢洶洶，為強化行車防疫措施，遠通電收今表示，9月起全台六都加五縣市，全面啟用eTag智慧停車路邊停車費代扣繳，北北基桃生活圈一路往南，從雙北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等全台六都，以及基隆市、新竹市、苗栗頭份市、嘉義太保市、屏東縣路邊停車費都能直接用eTag代扣繳。

遠通電收表示，隨著中秋連假將屆，高公局預估連假期間車流量恐怕激增為平日的1.4倍，建議民眾除了可善用1968 APP查詢即時國道路況外，亦可下載ETC APP查詢扣款交易紀錄。下載註冊uTagGO APP可直接將eTag自動儲值，以及eTag智慧停車服務一次通通辦到好。

此外，全台還有超過900場uTagGO合作停車場，民眾只要申辦服務完成後，即可直接零接觸進出使用，繳費還可免下車取票投幣。開車族完全可靠uTagGO APP搞定行車大小事。

uTagGO今年首次與愛買量販店攜手合作，為開車族推出「免下車快取服務」。圖／遠通電收提供
uTagGO今年首次與愛買量販店攜手合作，為開車族推出「免下車快取服務」。圖／遠通電收提供

eTag

相關新聞

全台6都5縣市 9月起路邊停車可用eTag代扣繳

Delta病毒來勢洶洶，為強化行車防疫措施，遠通電收今表示，9月起全台六都加五縣市，全面啟用eTag智慧停車路邊停車費代...

工作多年突失靈！易焦慮怕社交 年輕型失智症恐找上門

台灣進入高齡社會，失智人口也漸增，根據台灣失智症協會統計，台灣失智症人口約28萬人，輕微認知障礙者約60萬人，且未來會持...

防疫優先！ 15年新社花海節今年首度停辦

連續舉辦15年，台中山城地區大型活動的新社花海節，不敵疫情嚴峻，農委會已函文台中市農業局確定停辦，是新社花海節舉辦15年...

【電子琴花車的回憶／下】退役藝工隊發明台版「變形金剛」 一輛車身價如一棟房

脫衣舞電子琴花車，在民國70年代不管廟會遶境、店家開幕、結婚慶生、工地秀等，隨處可見，連出殯也見花車，經30多年演進，花車如「變形金剛」存在，嘉義縣文化基金會董事陳俊哲調查，第一台油壓式電子琴花車發明者是朴子市69歲退役的國軍藝工陳姓隊員；政府1990年取締跳SOLO，當時曾有大廟的董事長，糾眾拉布條上街抗議。

鐵路法修正草案 監理權屬鐵道局

太魯閣案檢討項目之一，鐵路法確定將管理職權交給鐵道局！行政院16日宣布將送《鐵路法》修正草案送交立院。條文中規定，將鐵路監督管理權責由鐵道局執行，並明定鐵道局檢討或調查結果之處置方式...

【電子琴花車的回憶／上】為父還賭債 脫衣舞孃最怕到「這裡」SOLO

民國60、70年代，大家樂盛行，電子琴花車風靡全台，大街小巷幾乎都看得到電子琴花車，產生俗稱「跳SOLO」的脫衣舞行業，樂迷中彩金，雇電子琴花車脫衣舞孃，跳給「陰神、好兄弟」看，跳SOLO是許多三、四、五年級生的共同回憶，後來政府以傷風敗俗取締，有別於法國知名「瘋馬秀」是觀光賣點，電子琴花車轉而演變為移動舞台，「跳SOLO」也成為歷史記憶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。