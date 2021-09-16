工作多年突失靈！易焦慮怕社交 年輕型失智症恐找上門

台灣進入高齡社會，失智人口也漸增，根據台灣失智症協會統計，台灣失智症人口約28萬人，輕微認知障礙者約60萬人，且未來會持續增加。桃園長庚失智症中心主任徐文俊表示，除了老年型失智症，還有1萬多人屬於年輕型失智症，因診斷失智而「被退休」，經濟斷炊影響生活。他呼籲，若出現十大警訊時，建議民眾應及早就醫診斷及治療，職場也應用不同觀念看待失智症，可根據工作能力做業務調整，兼顧患者工作權及公司利益。

徐文俊表示，台灣老年型失智症人口約28萬，而年輕型失智症有1萬4000人，雖比例不多但1萬多人並非少數。失智定義為認知功能衰退、會出現精神行為症狀，無法自我照顧等。年輕型失智症是指65歲以前發病，相較老年型失智症約四成為阿茲海默症、二至三成為血管型失智（中風），年輕型失智症初期常因壓力、睡眠、憂鬱、焦慮等而被忽略，導致延後就醫，平均1.5年才能確診，其病程發展又比老年型快，而民眾有家庭經濟壓力、孩子要照顧，若提早離開職場，恐出現經濟問題。

徐文俊指出，失智症早期症狀有10大警訊，包括記憶喪失、規劃或解決問題有困難、難以完成熟悉的任務、時間地點易混淆、了解視覺形象及空間關係有困難、說話或書寫時出現語言問題、將東西放錯位置和失去回復步驟且找到失物能力、判斷能力下降或變差、退出工作或社交活動、心情和人格上改變。若出現以上症狀，有可能是失智症。

徐文俊表示，年輕型失智症者認知功能出問題，首先會表現在職場上，屬於漸進型疾病。像是無法統計分析、做出正確判斷，與人無法溝通，語言表達出現狀況，身旁的主管、同事會察覺怪異，明明過去辦得到，現在卻不行。若患者確診失智症，被職場「提早退休」，在失去工作、確診失智「雙重打擊」，且上有老、下有小，整天在家無事可做，也會拖累照顧者，若想把失智者送往日照中心，有些日照中心僅收老年人、或是活動大多為老年失智者設計，年輕失智者難有共鳴，恐成為社會負擔。

維護失智者工作權益，徐文俊表示，勞動部近年挹注資源，協助患者職位再設計，可避免失智者工作一再出錯，還能保有產值。他舉例，一名40多歲年輕業務經理，主要業務是貨品買賣，但對零件也很熟悉，確診為血管型失智後，因語言能力、溝通困難，公司願意協助這位員工，由職能治療師進入職場觀察，將工作內容改為建立零件型錄，可以持續為公司效力；後又發現員工寫Email有困難，職能治療師協助他修改，讓他可持續透過Email與他人溝通。

徐文俊表示，有些失智者症狀輕微，身邊同事、家人都未觀察，直到工作出現錯誤時，自己會變得焦慮、憤怒，且不一定願意讓家人知道病情。人資若發現員工自覺「認知退化」，應啟動關懷機制，除了及早就醫外，應給予足夠安全感，讓他願意透露病況不怕丟工作，又能調整工作，避免出錯維持公司利益，做到三全其美。