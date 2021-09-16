振興不求人！醉俠威士忌酒館聯手高雄8酒吧微醺兼公益

雖然五倍券即將上路，但疫情以來餐飲業確實受到嚴重衝擊、有待時間復甦元氣。來自高雄的醉俠威士忌酒館選擇與八間在地酒吧聯手，推出【高雄限定】酒款並搭配調酒券，振興自己來，微醺同時不忘公益。

限量僅350組的威士忌與調酒券包含調酒券6張，以及特殊「拳皇」酒標的威士忌2瓶。八間酒吧則包含BAR GAZ、Gallery20.5、一點酒意、三千（Atman Space）、Bar diary、上善若水、Under Drunk，以及無聲的所在（voice-over）。銷售時間則自今年9月16日起、10月20日為止。

而每份調酒券在零售點購買時，須先指定應援前往兌換調酒之店家，同時調酒券背後必須蓋上零售點之發票章才可使用，其使用期限皆為2022年12月31日前止，假如自9月17日開始使用，期限有機會超過一年以上；同時每張調酒券的價值則為300元整，可至前述八間合作酒吧兌換調酒，使用兌換細節同時以各店家公告資訊為準。同時每份銷售醉俠威士忌酒館還將捐贈200元給高雄市私立小天使之家，讓微醺、振興、公益，一舉多得。更多資訊，則可參酌醉俠臉書粉絲專頁。