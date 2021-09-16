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血液庫存拉警報 新竹縣府前廣場號召捐血
受到疫情影響，民眾減少外出，全台捐血量大幅下滑，新竹縣政府為了響應捐血活動，今天與新竹捐血中心合作，在縣府前廣場舉辦捐血活動，活動一直到下午4點，期望能提升血液庫存量，以備醫療用血的不時之需。
根據新竹捐血中心網站顯示，今天血液庫存量只有5.4天，其中最欠缺的O型血，庫存只剩3.3天。縣長楊文科表示，防疫不能少、捐血不能停，鼓勵府內同仁響應捐血活動，並由人事處主辦。
新竹捐血中心主任王德龍指出，近月的血液庫存量一直在低檔，統計到16日清晨，庫存量平均只剩下5.4天，與7天的安全庫存仍有不小差距。
王德龍也說，每周四、五為傳統血袋大出庫的日子，尤其中秋連假即將展開，各醫院都會儲存備用，血液庫存會降更低，已到非常危急的狀況。他很感謝新竹縣政府舉辦捐血活動，期望能透過大眾捐血，解除血荒警報。也提醒民眾，中秋連假各捐血中心的捐血室不打烊，希望大家踴躍捐血。
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