環保署祭5000萬元補助金 徵求資源回收創新研發計畫

為鼓勵資源回收創造更高處理價值並提升技術，環保署111年將編列5000萬元，公開徵求資源回收創新研發補助計畫。即日起開始收件至今年10月12日下午5時，邀請國內公私立大學、研究機構、產品製造業、應回收廢棄物責任業者、廢棄物處理業者及再利用機構，提出創新研發計畫。

111年度徵求計畫的重點補助主題，每案最高可補助200萬元，共有針對公告應回收廢棄物的產品設計環境化及最佳化、回收分類處理技術、回收處理體制創新管理、回收物質再利用用途或二次料產品高值化應用之研發、其他提升資源回收成效所需相關工作等項目。

指定補助主題，每案最高可補助500萬元，已列出指定欲解決的問題及其工作內容項目，共有廢紡織材料定量鑑別技術暨作業模式開發與驗證、廢液晶顯示器外循環液晶面板和塑膠再利用驗證計畫、評估廢棄小家電以機械處理系統（整機破碎）回收處理可行性計畫、LED廢照明光源塑膠燈罩資源循環技術開發與驗證等四個計畫。

環保署表示，只要符合補助事項計畫，皆可提出申請，如符合業務推動所需重點及指定補助主題者，將優先補助。為配合推動性別平等議題，計畫內容有性別研究者，納入審議考量加分項目。

環保署說，目前公告應回收廢棄物包括機動車輛、容器、電子電器、資訊物品、輪胎、鉛蓄電池、照明光源及乾電池等，自101年起，即透過公開徵求補助辦理創新研發計畫，至110年已獲補助達157件。