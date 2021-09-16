快訊

桃勤確診Delta員工感染源？ 初步研判為環境感染

明起75歲以上長者可打莫德納第二劑 限7/9前已打第一劑者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環保署祭5000萬元補助金 徵求資源回收創新研發計畫

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署徵求資源回收創新研發補助計畫。圖為台南市環保局南區資源回收場資收物爆量。記者鄭惠仁／攝影
環保署徵求資源回收創新研發補助計畫。圖為台南市環保局南區資源回收場資收物爆量。記者鄭惠仁／攝影

為鼓勵資源回收創造更高處理價值並提升技術，環保署111年將編列5000萬元，公開徵求資源回收創新研發補助計畫。即日起開始收件至今年10月12日下午5時，邀請國內公私立大學、研究機構、產品製造業、應回收廢棄物責任業者、廢棄物處理業者及再利用機構，提出創新研發計畫。

111年度徵求計畫的重點補助主題，每案最高可補助200萬元，共有針對公告應回收廢棄物的產品設計環境化及最佳化、回收分類處理技術、回收處理體制創新管理、回收物質再利用用途或二次料產品高值化應用之研發、其他提升資源回收成效所需相關工作等項目。

指定補助主題，每案最高可補助500萬元，已列出指定欲解決的問題及其工作內容項目，共有廢紡織材料定量鑑別技術暨作業模式開發與驗證、廢液晶顯示器外循環液晶面板和塑膠再利用驗證計畫、評估廢棄小家電以機械處理系統（整機破碎）回收處理可行性計畫、LED廢照明光源塑膠燈罩資源循環技術開發與驗證等四個計畫。

環保署表示，只要符合補助事項計畫，皆可提出申請，如符合業務推動所需重點及指定補助主題者，將優先補助。為配合推動性別平等議題，計畫內容有性別研究者，納入審議考量加分項目。

環保署說，目前公告應回收廢棄物包括機動車輛、容器、電子電器、資訊物品、輪胎、鉛蓄電池、照明光源及乾電池等，自101年起，即透過公開徵求補助辦理創新研發計畫，至110年已獲補助達157件。

廢棄物 資源回收 環保署

延伸閱讀

室內空品標章新北、桃園最多 環保署明年建置全國地圖

鄭文燦宣布平鎮清潔隊蓋新家 預計明年完工

今年1到5月 一般廢棄物回收率增至60.1%

旗山區陳姓地主涉出借地埋廢棄物 檢警擴大偵辦中

相關新聞

全台14縣市大雨特報 桃竹小心大雷雨

氣象局表示，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(16)日新竹、苗栗、花蓮、恆春半島及北部、東北部、中南部山區有局部大...

每天一萬步做不到？研究：七千步就可大幅降低死亡風險

持續常規的運動對健康有很大好處，但根據 333 指南，每週至少 3 天、每次 30 分鐘、心跳達每分鐘 130 下不容易測量，要求忙碌的現代人額外抽出時間運動更難上加難。

環保署祭5000萬元補助金 徵求資源回收創新研發計畫

為鼓勵資源回收創造更高處理價值並提升技術，環保署111年將編列5000萬元，公開徵求資源回收創新研發補助計畫。即日起開始...

鐵道局代辦工程又監督 胡湘麟：不會球員兼裁判

台鐵太魯閣49死事件後，交通部為改善鐵道安全，將24項主要工程、包含橋樑邊坡等，235億元預算，由鐵道局代辦。不過，交通...

佳里奇美醫院新成立「復健病房」專業團隊助病人康復

60歲的陳媽媽因右腦出血，經佳里奇美醫院會診由神經外科醫師手術取出血塊後，生命徵象穩定後從加護病房轉入復健病房進行復健。...

振興券加碼回饋太好康 最低0元就可入住長榮酒店

隨著振興券即將上路，不少店家都開始推出加碼好康。長榮酒店今表示，12月30日前，全台六家長榮酒店聯合推出紙本振興五倍券「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。