鐵道局代辦工程又監督 胡湘麟：不會球員兼裁判

台鐵太魯閣49死事件後，交通部為改善鐵道安全，將24項主要工程、包含橋樑邊坡等，235億元預算，由鐵道局代辦。不過，交通部同時修訂鐵路法，鐵道監督管理由鐵道局執行。對於是否會有「自己建設、自己監督」情形，交通部政次胡湘麟今在行政院會後記者會表示，執行時會有拿捏，不會產生球員兼裁判的問題。

交通部為強化鐵道監理制度，修訂鐵路法，行政院會今通過修法草案。包含強化安全管理、活化鐵路事業。強化安全管理方面，明訂鐵路監督管理由鐵道局執行，包含鐵路興建營運備查、列車駕駛檢定發照、設備不當通知改善、重大事故通報查核等。

事故調查權責分工方面，因應運安會成立，明定行政部門調查職權。過去由交通部聘請專家學者調查。修法後，鐵道局應針對事故檢討，無論是重大、一般或異常，鐵道局都要處理。

活化鐵路事業方面，新增國營鐵路經營業務所需公有不動產，得有償撥用；國有不動產開發、處分或收益，不受國有財產法限制；國營鐵路資產收入，得由機構循環運用。

另外，台鐵票價25年未調漲，負債超過4000億元，多年來提出票價調整方案都胎死腹中，也讓票箱收入嚴重失衡。交通部近年推動觀光鐵路，本次修法也新增鐵路法47-1條，過去國營鐵路受鐵路法限制核定運價，民營鐵路（高鐵）票價則要由交通部核定，未來鐵路機構具觀光特性之路線，將不受現行法規限制，提出服務計畫、費用，可報交通部核定後實施。

對於鐵道監督管理由鐵道局執行、太魯閣事件後又有24項工程由鐵道局代辦，是否會有「自己建設、自己監督」情形？胡湘麟今在行政院會後記者會表示，這些工程鐵道局執行時，「自然會有所拿捏，不會產生球員兼裁判的疑問」。