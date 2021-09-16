佳里奇美醫院新成立「復健病房」專業團隊助病人康復

60歲的陳媽媽因右腦出血，經佳里奇美醫院會診由神經外科醫師手術取出血塊後，生命徵象穩定後從加護病房轉入復健病房進行復健。經8周的復健治療後，已能獨立自床上起身，藉四腳拐杖在旁人的協助下能走一小段路，語言表達、理解及認知功能都有進步，心情也較一開始放輕鬆了不少；70歲的林奶奶車禍腦出血，經外科醫師執行開顱減壓手術後，家人安排到住進佳里奇美復健病房，經4周復健恢復相當好。

佳里奇美醫院新成立復健病房，採客制化治療，病人剛入復健病房時，經復健團隊詳細的身體評估，發現陳媽媽左側肢體仍完全無法動作，在床上翻身與獨立坐著也都有困難。此外，出血的位置也影響大腦的語言區，造成語言表達與理解能力困難外，也影響心情。復健病房團隊與陳媽媽及其家屬共同討論合理的復健目標及時程，並規劃物理治療、職能治療、語言治療及心理治療，分別協助左下肢、左上肢活動功能、語言表達及理解功能與情緒認知功能恢復。

70歲的林奶奶，以前是菜市場的攤販，一日清晨運動，在過馬路時，遭貨車撞倒緊急送醫。在他院發現有腦出血的情形，經外科醫師執行開顱減壓手術後，住院一段時間後，狀況穩定出院由家人照顧。

佳里奇美醫院復健科主治醫師程信翰門診評估的時候，發現林奶奶除了有肢體無力需坐輪椅的狀況之外，嗆咳問題嚴重、無法與外界溝通，大小便也有失禁的情況。安排入院後，收治復健病房並與女兒討論復健的期待與目標。

透過個人化的物理治療、職能治療、語言治療與心理治療，針對肢體、吞嚥、語言功及認知功能進行4周的訓練。目前已經可以在旁人攙扶之下行走，且對於語言的理解有所進步，雖說吞嚥功能仍有困難，但嗆咳問題已有改善。

程信翰說，復健病房的特色在於完整的團隊照護模式。除了復健科醫師，主導復健的計畫之外，還有物理治療師，幫助病人肢體及大動作功能的恢復；職能治療師，協助個案精細動作及日常生活功能的提升；語言治療師，評估及治療病人語言及吞嚥狀況；心理治療師，紀錄、觀察並處理病人情緒及認知問題；呼吸治療師，留意病人呼吸狀況並治療相關問題。

另外還有營養師，評估及規畫個案營養狀態及飲食種類；專科護理師，持續協助發現病人復健相關需求；護理師，臨床照護病人並注意住院狀況；社工師，理解病人與家屬的經濟狀況並給予適當協助；個案管理師，溝通協調病人個案銜接後續照護計畫；其他專科醫師，處理個案次專科特殊問題。與其他相關專業治療人員，就病人及家屬需求，討論出個人化的復健及照顧方案。