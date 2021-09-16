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中秋來台南遊古蹟 可與1938年明月相映照

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市文化局在連假前推出新商品「保生大帝益生菌果凍」。圖／文化局提供
台南市文化局在連假前推出新商品「保生大帝益生菌果凍」。圖／文化局提供

中秋連假到台南市5大景點購票遊玩，可獲贈文化局製作的「中秋限定紀念卡」，與1938年的赤崁明月，一起共賞秋月，此外各景點在連假期間購票入園前50名，還加贈台南限定的「保生大帝益生菌果凍」！

目前台南市政府面對中秋連假的遊客人潮，有矛盾心情，一方面不希望人潮太多、群聚帶來疫情，另方面又希望有人潮、可活絡經濟，針對觀光景點連假推出不少活動與優惠，但希大家仍能遵守2級防疫規定，戴好口罩。

文化局表示，台南市古蹟區每逢假日都是熱門觀光景點，9月18至21日4天中秋連假期間，將於赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城及1661台灣船園區等5處收費古蹟，免費贈送中秋特製紀念卡。

卡面設計圖像由國立台灣圖書館授權使用，為一張在1938拍攝的赤崁樓中秋月圓照片，紀念卡背面並載有出自安平縣雜記的中秋習俗，讓國人佳節來訪台南古蹟，還能珍藏紀念卡增長知識。

此外，台南市各古蹟景點都販售台南限定版的許多商品，文化局在連假前再推出新商品「保生大帝益生菌果凍」，4天連假期間每天前50名購買全票入園的參觀民眾，都將獲贈1包，現場也有販售。

台南市文化局製作的中秋限定紀念卡，卡面上是一張在1938拍攝的赤崁樓中秋月圓照片。圖／文化局提供
台南市文化局製作的中秋限定紀念卡，卡面上是一張在1938拍攝的赤崁樓中秋月圓照片。圖／文化局提供
台南市文化局製作的中秋限定紀念卡，卡面上是一張在1938拍攝的赤崁樓中秋月圓照片。圖／文化局提供
台南市文化局製作的中秋限定紀念卡，卡面上是一張在1938拍攝的赤崁樓中秋月圓照片。圖／文化局提供

連假 中秋 古蹟

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