中秋來台南遊古蹟 可與1938年明月相映照
中秋連假到台南市5大景點購票遊玩，可獲贈文化局製作的「中秋限定紀念卡」，與1938年的赤崁明月，一起共賞秋月，此外各景點在連假期間購票入園前50名，還加贈台南限定的「保生大帝益生菌果凍」！
目前台南市政府面對中秋連假的遊客人潮，有矛盾心情，一方面不希望人潮太多、群聚帶來疫情，另方面又希望有人潮、可活絡經濟，針對觀光景點連假推出不少活動與優惠，但希大家仍能遵守2級防疫規定，戴好口罩。
文化局表示，台南市古蹟區每逢假日都是熱門觀光景點，9月18至21日4天中秋連假期間，將於赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城及1661台灣船園區等5處收費古蹟，免費贈送中秋特製紀念卡。
卡面設計圖像由國立台灣圖書館授權使用，為一張在1938拍攝的赤崁樓中秋月圓照片，紀念卡背面並載有出自安平縣雜記的中秋習俗，讓國人佳節來訪台南古蹟，還能珍藏紀念卡增長知識。
此外，台南市各古蹟景點都販售台南限定版的許多商品，文化局在連假前再推出新商品「保生大帝益生菌果凍」，4天連假期間每天前50名購買全票入園的參觀民眾，都將獲贈1包，現場也有販售。
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