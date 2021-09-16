聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／輕熟女長期胃脹氣 竟查出胰臟長拳頭大囊腫
30多歲黃小姐近期腹脹，以為吃成藥就好，但一直沒能改善，就醫才發現胰臟竟長顆直徑6.5公分的黏液囊腫，據醫學文獻，胰臟黏液囊腫有4%至12%的機率會轉化為胰臟癌，5年存活率不會超過10後，博田國際醫院副院長李金德花了3.5小組，以「微創腹腔鏡胰臟手術」幫她摘除，以絕後患。
胰臟癌是癌中「沈默之王」，發現時幾乎都已不是早期。據文獻了解，當胰臟黏液囊腫大於3公分時，就需開刀治療，以降低轉化胰臟癌的風險。
胰臟長了6.5公分囊腫的黃小姐說，一開始以為是胃脹氣，覺得吃成藥就好，但一直沒效，後來掛號就醫，李金德醫師察覺不對勁，建議做深沈檢查，才發現長了胰臟囊腫，建議最好手術摘除，別再拖延，她怕母親擔心，一度想隱瞞到手術完成才說，結果接受腹腔鏡微創手術，只有4個小傷口，恢復良好。
李金德說，胰臟位在胃與大腸後方，後腹腔的深處，滿佈血管，且血流量很快，手術中極易大量出血。以黃小姐的狀況若施行傳統手術，至少要在上腹部切一個約30至40公分的大型傷口，但經審慎評估後，後來替她做「微創腹腔鏡胰臟手術」，耗時僅3.5小時，開4個小傷口，出血量也只有150毫升；李表示，這種微創術因設備的緣故，過去只有在醫學中心才能做，但地區級的博田醫院也已能處理。
李金德表示，胰臟癌被發現時，很少是早期， 像1b期腫瘤雖小，卻已擴散到旁邊的淋巴結，5年存活不會超過8%到10%，比肝癌還棘手。一般來說，平日不痛不癢的胰臟囊腫，大於3公分後癌化機率就變大，若能及早發現並予切除，就能防止癌化，若轉到淋巴，就會形成治療的死結。因此民眾只要感到腸胃怪怪不舒適，最好的作法還是就醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言