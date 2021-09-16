台鐵改革進度?工地改善後 蘇貞昌：公司化「好好斟酌」

今年4月2日台鐵太魯閣號事故造成49人死亡，交通部長王國材立下3年國營公司化目標，拼這會期將公司設置條例送立院。行政院院會今由交通部報告「台鐵安全改革」，但僅針對強化工程面，針對公司化何時報院？交通部政次胡湘麟表示期程未定；蘇貞昌在會中則指示，台鐵轉型有必要，但要求「好好斟酌、充分溝通」。

行政院今召開3769次院會，由台鐵報告「台鐵安全改革」。行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌在會中表示，台鐵改革目標很簡單，只有一句話：「要有票、要有座位、要準時到達」，這麼簡單的幾個字，希望員工能做到，回應社會期待。

蘇貞昌在會中指出，台鐵非改革不可，第一是安全、第二是安定。但要做到，必須有決心與同理心，沒有安全就沒有一切。要求台鐵針對邊坡、軌道、運作安全等，面面俱到、步步做到，不能有任何疏漏，否則國人絕不會原諒，政府會傾全國之力，台鐵也要有決心，該加的設備都要加，時間不要拖延，愈快愈好。

日前豪雨造成高鐵邊坡坍塌，蘇貞昌要求台鐵引以為戒，當時幸好高鐵有異物入侵偵測，否則後果不堪設想，台鐵雖有此機制，但應有要適當解決水流去處、阻塞問題。另隨新車上路、運作機制愈來愈多，人員訓練也應與時俱進，責任監管都要嚴格把關。

蘇貞昌說，除了安全也要安定，台鐵從上到下、基層到高層，都在為大眾服務，台鐵要與時俱進、痛加改進。但改進原則，是要保障員工，不讓員工權益絲毫減少，「要求100％的同時、保障也要100％」，如何轉型應好好斟酌、充分溝通，也要讓台鐵員工知道國人期待。

台鐵局長杜微說，太魯閣事故後已強化工地監督管理設施，強化制度面、設備面，204項臨軌工程已全面改善復工。邊坡防護28處疑似不穩定處改善工程，已完成7處，今年會完成14處，明年會完成另外14處。

今年初猴硐邊坡不穩，1660處「C級」邊坡再次分級，宜蘭線、北迴線已完成，其他今年底會完成。另針對水文、水壓影響，兩個月內各單位會針對地質特殊邊坡完成體檢。明年底前會完成防止異物入侵系統建置；至於邊坡上方車輛掉落等危害，將仿效高鐵做告警系統。

王國材日前提出三年內台鐵國營公司化。交通部也力拼台鐵公司設置條例，在這立法院會期報院，但工會對公司化仍有諸多疑慮。

對於公司化進度，胡湘麟表示，交通部研擬鐵路公司化設置條例，草案目前正在與台鐵員工、工會溝通，他們反應涉及交通部及跨部會有關權益、公司組織、營運虧損等，交通部持續協調相關部會。目前報院期程未定，達到共識後就會加速報院程序。