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高鐵宜蘭站址9/25說明會 王國材：不讓鄉親不開心

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
高鐵宜蘭站址爭議不休，交通部長王國材今天再度親上火線，強調不希望花了1700億元建設，還讓宜蘭鄉親不滿意。記者邱瓊玉／攝影
高鐵宜蘭站址爭議不休，交通部長王國材今天再度親上火線，強調不希望花了1700億元建設，還讓宜蘭鄉親不滿意。記者邱瓊玉／攝影

高鐵宜蘭站址究竟落腳何處，備受各界關注。交通部長王國材今天再度親上火線，強調考量台北都會區的運輸需求，以及宜蘭的發展，交通部對於設址這件事情非常慎重，不希望花了1700億元建設，還讓宜蘭鄉親不滿意。自己也將在9月25日上午10點前往宜蘭召開地方說明會，歡迎宜蘭鄉親、立院、宜蘭縣政府等相關單位參加，大家充分討論，交通部會尊重專業、民意討論出來的結果。

王國材表示，交通部委託顧問公司正在做四個站址(宜蘭、羅東、四城、縣政中心)的評選，過程中，不同時期有不同考量，方案上有可能做些討論，但現在都還沒有定案，也沒有逕行改變的問題，交通部採取開放態度，也希望聽更多意見，一定會選擇符合大家需求、符合高鐵發展的方案。

王國材也提到，交通部預計25日在宜蘭召開說明會，若當天沒有談成，將會繼續溝通，會全力和宜蘭鄉親溝通。

至於站址究竟何時可以定案？王國材表示，這部分希望加速，趕快決定站址，高鐵是宜蘭百年重大計畫，會聽聽大家的聲音，從專業、營運來考量，一但定案後，就會依照行政程序審查。

王國材強調，高鐵這麼大的建設計畫，是很多縣市都很羨慕的，希望可以做到大家都很歡迎，不要花了1700億元，宜蘭鄉親還不歡迎。9月25日當天會把用地取得、拆遷、特定區等課題一一說明，看看哪一個是可以接受的，也會尊重宜蘭鄉親的看法，兼顧專業、民意，這也是交通部、政院希望的目標。

王國材表示，目前因為防疫需求，室內僅能開放80人入場，但為了讓更多鄉親可以參與，希望開放到戶外以及線上轉播，公開、透明的把交通部研擬方案讓所有鄉親知道，大家一起共同研擬對宜蘭最好的高鐵方案。

不過由於交通部過去已在宜蘭開過多次說明會，但至今仍沒有共識，問題究竟出在哪裡？王國材認為，最重要的還是透明公開，很多交通建設在規畫階段，往往民眾都很歡迎，但等到建設的時候，因為牽涉到土地變更、房屋拆遷、特定區等，導致民眾有所反彈，因此這次要做的就是把過去在設計階段可能面臨的問題，一起拿出來討論，這樣子會更實際，不要等到要建設了，民眾才發現對自己土地財產有損害，到時候又抗爭，這樣子以後在綜合規畫到設計興建時的爭議會比較小。

王國材表示，每一個鄉親都希望建設是在自己的鄉裡面，這個心情可以了解，但高鐵不是每天使用的旅次，而是一段時間才使用的大眾運具，所以高鐵會透過接駁系統、停車場等來轉乘，9月25日再談，沒有談成的話，會繼續溝通。

宜蘭 王國材 高鐵

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