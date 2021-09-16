影／日月潭紅茶公開品評採購 幫助茶農行銷7000斤

南投魚池鄉是台灣紅茶的故鄉，農會為協助農友茶業行銷升級，打出「日月潭紅茶」名號，今天再度針對台茶18號，阿薩姆、台茶21號、台灣山茶等4茶種，舉辦公開品評會，邀請專家從紅茶茶條外觀，沖煮後的茶香、口感後，進行公開採購。

魚池鄉農會理事長劉啟行說：「品質好不怕沒人買，透過農會公開採購除了能平抑紅茶價格，更能讓鄉內茶農共襄盛舉，穩定品質，一起向上成長。」果然吸引數十名農友繳交，預計約收7000餘斤紅茶，讓紅茶的收購更透明、客觀，並由茶業改良場魚池分場分場長黃正宗等人品評。

分場長黃正宗表示，日治初期，日本人認為南投魚池鄉氣候、土壤非常適合栽種紅茶，因而在當地設紅茶試驗所，從印度引進大葉種阿薩姆紅茶種苗，再與台灣山茶進行培育及改良，孕育出有淡淡薄荷肉桂等獨特香氣的台茶18號（紅玉），60年有餘，紅玉也成最受歡迎的紅茶，廣受消費者的喜愛，近來更開發出台茶23號祁韻、及台茶25號。

總幹事王威文表示，魚池鄉農會「公開採購紅茶」品評活動登場後，將從紅茶茶條外觀，沖煮後的茶香、口感等品評，特別是今年因疫情蔓延，導致多數人受經濟的影響，由農會帶頭大力行銷「日月潭紅茶」，藉此次採購方案能平抑紅茶價格，可讓茶農的辛勞有所回收，同時保障農友收入。