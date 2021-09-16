9月國際失智月 罹糖尿病會提高患失智症機率 不可不慎

台灣失智人口估計超過29萬人，全球有5千多萬名失智者，平均每3秒新增1名，適逢9月國際失智月，聯新國際醫院神經內科醫師李振華表示，預防失智除了注意腦部病變，糖尿病也是重要風險因子，兩者看似不相干，其實關聯性密切卻經常被忽略，因此不可不慎。

糖尿病是侵犯血管的全身性疾病，造成大小血管病變，李振華指出，糖尿病不只會引發血管性的失智症，就連退化性失智阿茲海默症的風險也會增加。研究指出，糖尿病人罹患血管性失智症的風險為1.82至2.77倍，罹患阿茲海默症的風險也有1.8至2.18倍。

李振華表示，不論高低血糖，都應留意失智症風險。研究顯示，血糖值已經升高的病人，不管是否有糖尿病，發生失智症的風險相對提高。而曾經低血糖的患者，發生失智症的比例增加2.76倍，且低血糖發作次數與失智症發生率顯著相關。

李振華指出，臨床診斷失智症大多腦部已出現病理變化，導致治療的困難度增加。建議在早期腦部尚未出現變化前就做好預防。失智症的危險因子包括年齡、三高慢性病、吸菸及遺傳等。

李振華提醒，糖多糖少都會傷腦經（傷害腦神經），控制好血糖，將有助預防失智症。從健康飲食與良好生活習慣做起，控制三高等慢性病以及避免頭部外傷，來做好預防保健。