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中榮成立多專科氣喘治療團隊 生物製劑治療嚴重氣喘

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總的胸腔內科目前已整合睡眠中心、耳鼻喉部、腸胃內科、減重中心及心臟內科，成立多專科氣喘治療團隊，並以病人為中心，提供跨專科全方位的醫療服務。圖／台中榮總提供
台中榮總的胸腔內科目前已整合睡眠中心、耳鼻喉部、腸胃內科、減重中心及心臟內科，成立多專科氣喘治療團隊，並以病人為中心，提供跨專科全方位的醫療服務。圖／台中榮總提供

一名66歲男性，最近一動就喘，原本可以一口氣爬上三樓，但現在連上二樓都有問題，也無法跟太太一起到處遊山玩水。甚至有一次喘到昏迷送醫，醫師發現他已經沒有心跳呼吸，經急救插管使用人工呼吸器並轉送加護病房治療才獲救。因為呼吸喘促依然持續，經醫師進一步診治，發現他其實患有氣喘，因未適當治療，肺功能已經出現呼氣氣流受限及肺功能受損。初期以吸入型類固醇藥物治療均無法改善症狀，後來跟健保署申請通過生物製劑治療後，氣喘症狀才大為改善。

台中榮總呼吸治療科主任詹明澄指出，氣喘是一種因過敏原，病毒感染，吸菸等刺激呼吸道產生慢性呼吸道炎症的疾病，臨床上會出現咳嗽、胸悶、呼吸困難、喘鳴音，尤其是半夜或凌晨更為明顯。台灣約有2百萬的氣喘人口，需要長期醫病合作才能獲得良好控制。

他說，生物製劑是當以吸入型類固醇控制型藥物治療氣喘後，仍然無法良好控制氣喘時，可以考慮的附加治療。因為價格昂貴，故使用生物製劑治療控制不佳的氣喘之前，應仔細評估用藥順從性是否良好、吸藥技巧是否正確、氣喘診斷是否正確，以及肥胖，呼吸中止症，過敏性鼻炎，鼻息肉，胃酸逆流，慢性阻塞性肺病等共病症是否出現並同時治療。

詹明澄說，台中榮總的胸腔內科目前已整合睡眠中心、耳鼻喉部、腸胃內科、減重中心及心臟內科，成立多專科氣喘治療團隊，並以病人為中心，提供跨專科全方位的醫療服務。同時結合中興大學電機系教授，開發互動式智能管理應用程式，能讓氣喘病人早日達成良好控制，改善氣喘症狀，減少惡化，擁有良好的生活品質。

台中榮總的胸腔內科目前已整合睡眠中心、耳鼻喉部、腸胃內科、減重中心及心臟內科，成立多專科氣喘治療團隊，並以病人為中心，提供跨專科全方位的醫療服務。圖／台中榮總提供
台中榮總的胸腔內科目前已整合睡眠中心、耳鼻喉部、腸胃內科、減重中心及心臟內科，成立多專科氣喘治療團隊，並以病人為中心，提供跨專科全方位的醫療服務。圖／台中榮總提供
台中榮總的胸腔內科目前已整合睡眠中心、耳鼻喉部、腸胃內科、減重中心及心臟內科，成立多專科氣喘治療團隊，並以病人為中心，提供跨專科全方位的醫療服務。圖／台中榮總提供
台中榮總的胸腔內科目前已整合睡眠中心、耳鼻喉部、腸胃內科、減重中心及心臟內科，成立多專科氣喘治療團隊，並以病人為中心，提供跨專科全方位的醫療服務。圖／台中榮總提供

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