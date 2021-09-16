聯新國際醫師：糖尿病升高罹患退化、血管型失智症風險

桃園市聯新國際醫院表示，9月21日是國際失智症日，根據世界衛生組織WHO今年公布的全球健康評估報告，糖尿病與失智症是過去20年（2000~2019年）新進榜的全球10大死因；糖尿病與失智症看似不相干，其實兩者關聯密切卻又容易被忽略。

聯新國際醫院指出，台灣失智人口估計超過29萬人，全球有5000多萬名失智者，每3秒就新增1名失智症患者，如何降低失智症已成為重要課題。神經內科醫師李振華表示，預防失智症除了注意腦部病變，糖尿病與失智症看似不相干，卻是是重要的風險因子，不論高血糖或低血糖，罹患失智症的風險都可能增加。

李振華說，糖尿病是「侵犯血管」的全身性疾病，造成大血管與小血管的病變，引發血管性的失智症，就連退化性失智症的風險如阿茲海默症也會增加。研究指出，糖尿病人罹患血管性失智症的風險為一般人的1.82至2.77倍，罹患阿茲海默症的風險也有1.8至2.18倍。

不只糖尿病人應提高警覺，李振華醫師提醒，血糖異常不論高血糖或低血糖，都應留意失智症的風險。研究顯示，血糖值已經升高的病人，不管是否有糖尿病，發生失智症的風險也提高。在低血糖方面，曾經低血糖的患者發生失智症的比例增加2.76倍，而且低血糖發作次數與失智症發生率顯著相關。

李振華醫師強調，糖多糖少都會「傷腦經」（傷害腦神經），血糖控制相當重要，控制好血糖，將有助於預防失智症。臨床診斷失智症病友大多數腦部已出現病理變化，增加治療的困難度，因此建議在失智症早期，也就是腦部尚未出現變化前就做好預防；失智症的危險因子包括年齡、三高慢性病（高血壓、高血糖、高血脂）、吸菸、遺傳等。

預防失智症可以從健康飲食與良好生活習慣做起，控制三高等慢性病，不抽菸，多運動、多動腦，多參加社交活動與人互動，均衡飲食，注意體重控制，以及避免頭部外傷做好預防保健。