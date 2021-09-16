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廚餘養豬方式太傳統 獸醫籲：時代在變應提升與轉型

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
廚餘養豬議題這幾年爭論不休。圖／農委會提供
廚餘養豬議題這幾年爭論不休。圖／農委會提供

非洲豬瘟殺到家門，廚餘養豬議題這幾年爭論不休。站在防疫立場，廚餘風險極高，業界也認為，廚餘養豬是傳統的飼養方式，應該隨著時代改變，對未來養豬產業才有幫助。

台灣貓科醫學會副理事長翁浚岳表示，餵豬吃廚餘是傳統的養豬方式，應該要進步，必須跳脫傳統，與其省錢吃廚餘，不如趁這次危機轉型，也許會有陣痛期，但確實要檢討，政府提供轉型補助，讓農業產業升級，不應該繼續維持舊時代的養殖方法。

翁浚岳表示，政府都很怕漲價，但若因為產業轉型漲價，產品品質夠好，這是正面良善的刺激，讓良幣驅除劣幣，不要劣幣除良幣，廚餘不拿來養豬，可以有其他處理方式，趁這次非洲豬瘟危機，讓產業升級。也許一次做不完，但慢慢往前走，這對未來養豬產業才有幫助。

中華民國獸醫師公會理事長譚大倫表示，廚餘養豬最終還是要禁止。會以廚餘養豬的養豬戶，大概主要原因是為了降低成本，因為有這樣的誘因，廚餘一直無法完全禁止，且賣豬價錢、利潤比較高，現在沒有受到非洲豬瘟侵襲的亞洲國家僅剩下日本與台灣，這是持久戰，避免防疫疏忽，造成無法彌補的傷害。

他說，以動物福利的角度，廚餘放在室溫下發出的惡臭味，裡面又孳生很多細菌，再運到養豬戶，這些細菌造成的環境危害，對豬隻的健康也不一定是好事。

廚餘 非洲豬瘟 獸醫師

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