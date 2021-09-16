「雷母、電母」傻傻分不清 颱風命名其實早排好、嚴重還可能被除名

璨樹颱風雖然已經離開台灣，但仍在東海打轉徘徊，明、後兩天將侵襲日本西部。南海也有「熱帶低壓」或「颱風」可能發展，最快在中秋節生成，一旦它生成，將被命名為「電母」颱風。最近兩次的颱風「璨樹」、「電母」名字都很特別，許多網友好奇是誰命名？颱風名字很早就會知道？

颱風名字五花八門，不僅人名、動植物，甚至連神話人物都能當作颱風名字，到底是依照什麼標準替颱風命名？源頭可追溯至1947年的美軍聯合颱風警報中心。西北太平洋與南海地區的颱風，自1947年至1999年由美軍聯合颱風警報中心（Joint Typhoon Warning Center，簡稱JTWC）統一命名。直到2000年，改由西北太平洋及南海周邊的14個颱風委員會成員國家及地區，每位成員各提供10個名字、總計140個名字，之後再將140個颱風名稱分為5組。台灣因為沒有參與世界氣象組織，因此無法加入颱風委員會。

颱風命名原則除了發音容易、非商業機構名稱外，在各成員國語言中也不能帶有負面意義，若有任何一國反對、該名稱就不能用做颱風命名；命名順序從第一組開始往後順延、反覆輪流使用。日前影響台灣的璨樹颱風，是輪到第四組由柬埔寨提供的，下一個生成的颱風將是由中國大陸提供的「電母」。從各國提供的名字看起來，日本喜好星象系列，分別為小犬、天兔、小熊、蠍虎、魔羯、劍魚、鯨魚、山貓，除此之外，中國、澳門、香港、南韓、北韓、馬來西亞，會不時參雜動物名在裡面。

另外，颱風也有可能被除名，目前14個颱風委員會成員國引進一項新機制，針對造成嚴重災害的颱風，在每年開會時都會提出討論是否除名，防止同樣名字的颱風再次襲來、喚醒人民恐懼的回憶。另外，若颱風名字經同意除名後，將由提出此名的國家或地區再提供一個替代名，像是曾造成台灣影響的颱風黃蜂、利奇馬、山竹、天鴿、海馬、莫蘭蒂、蘇迪勒、莫拉克等等，目前都已經被除名了。