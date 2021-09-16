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天氣熱到中秋！連假期間賞月機率高 午後小心雷陣雨

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今天各地天氣悶熱難耐，氣象局表示，今天到下周三都是接近夏季天氣型態，大致上是上午多雲到晴、高溫悶熱，下午要留意午後雷陣雨。圖／氣象局提供
今天各地天氣悶熱難耐，氣象局表示，今天到下周三都是接近夏季天氣型態，大致上是上午多雲到晴、高溫悶熱，下午要留意午後雷陣雨。圖／氣象局提供

今天各地天氣悶熱難耐，氣象局表示，今天到下周三都是接近夏季天氣型態，大致上是上午多雲到晴、高溫悶熱，下午要留意午後雷陣雨，隨著台灣附近風場改變，每天午後雷陣雨發生區域會有一點點改變，以今天為例，山區、接近山區的平地，要留意午後雷陣雨，甚至有局部大雨發生的機率。

氣象局也提到，璨樹颱風目前在東海位置，未來會持續緩慢向東，接近日本，雖然璨樹颱風已經遠離了，但向西南延伸還是有雲系產生。昨天清晨至今天清晨，西半部地區有零星降雨，主要原因是海風搭配陸風，整體環境比較不穩定，所以有下雨情況發生。

氣象局表示，太陽出來後，陸風條件減少，白天之後，西半部降雨緩和，但還是要留意午後雷陣雨，預計明天清晨到上午這段時間，西半部地區還是有零星降雨發生，不過上午之後，隨著太陽出來，這種雨勢就會逐漸減緩。

氣象局表示，台灣附近還是偏多雲到晴、高溫炎熱，全台各地氣溫約32到34度左右。今天北部35度、中部地區36度，其中彰化、南投、雲林等地區有出現36度高溫，提醒民眾外出記得防曬，多補充水分，小心中暑。

氣象局表示，周五、六，午後雷陣雨區域會有所調整，原本是全台各地，會調整為西半部地區、宜蘭地區、花東山區等地，會有午後雷陣雨，甚至會有局部大雨發生；連假期間，提醒民眾中午過後到溪邊、山邊活動要留意最新天氣情況。

氣象局說，周日之後至下周三，隨著太平洋高壓增強，午後雷陣雨區域會縮小一點，包括各地山區、中南部地區，可能還是有午後雷陣雨；其中周二、周三，隨著東南風的影響，台東地區會有局部降雨。而這段時間，上午各地高溫32至34度，依舊是接近夏季天氣型態。

氣象局也提到，下周一到九月底這段時間，南海到菲律賓海域的這一個範圍都是適合熱帶系統發展的環境，中間可能會有颱風生成，以目前資料來看，行經南海機率高。不過連假期間的天氣都是偏夏季型態，留意午後雷陣雨。

至於中秋節是否有機會賞月？氣象局說，可能要等到午後雷陣雨結束、對流雲系消散後，稍微比較晚的時間，比較容易看到完整月亮。

氣象局 璨樹颱風

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