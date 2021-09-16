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2022新北鼓藝節甄選出爐 亂打秀、金曲團隊成亮點

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
「嬉班子非洲鼓舞劇團」入圍第32屆金曲獎最佳台語專輯獎及年度專輯獎。圖／嬉班子非洲鼓舞劇團提供
「嬉班子非洲鼓舞劇團」入圍第32屆金曲獎最佳台語專輯獎及年度專輯獎。圖／嬉班子非洲鼓舞劇團提供

新北市鼓藝節邁入第16年，因應藝文活動型態朝向虛實整合，新北市文化局辦理徵件活動，最終錄取7件來自不同領域的優秀團隊節目計畫，成果作品於明年鼓藝節活動期間播出，以擊鼓藝術為主融入各種表演元素，透過打破領域的跨界演出，讓節目處處都是亮點。

文化局表示，本次提案多具跨領域特色，以團隊本身擅長的歌唱、舞蹈、戲劇等專業，創意結合鼓樂演奏，開創鼓藝節演出節目的無限想像。入選團隊包括入圍今年金曲獎最佳台語專輯獎及年度專輯獎的「嬉班子非洲鼓舞劇團」，串聯非洲擊鼓、舞蹈及台語演唱；以舞蹈專業發展跨界演出的「舞工廠舞團」、「踢踏電台舞團」及「大小點演藝社」；

以及在北管傳統藝術深耕的「延樂軒北管劇團」，結合鑼鼓音樂及傳統布袋戲；以環保為理念，擅長將廢棄物品改造成樂器，甚至把資收場搖身變為舞台的「二手貨Stomp亂打秀」；以及融合聲音、肢體與環境演出，表演風格獨樹一格的「身聲劇場」。

文化局表示，精彩可期的演出作品於明年鼓藝節活動期間線上播出，表演計劃令人拍案叫絕，加上金曲獎加持及在資收場的跨域演出，讓節目處處是亮點，喜愛鼓樂的市民朋友不容錯過。相關資訊可至新北市文化局網站查詢。

「二手貨Stomp亂打秀」以環保為理念，擅長將廢棄物品改造成樂器，甚至把資收場搖身變為舞台。圖／二手貨Stomp亂打秀提供
「二手貨Stomp亂打秀」以環保為理念，擅長將廢棄物品改造成樂器，甚至把資收場搖身變為舞台。圖／二手貨Stomp亂打秀提供

文化局 非洲

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