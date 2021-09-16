祭「史上最好獎勵機制」鼓勵轉型退場 廚餘豬戶這樣說

農委會祭出「史上最好獎勵機制」，要求10月起飼養200頭(含)以上養豬場，落實90度蒸煮1小時等再利用規定，可恢復廚餘養豬；而現有273場登記199(含)頭以下的畜牧場，維持暫停使用廚餘養豬，同時輔導轉型或退場；業界反應不一，中華民國養豬協會認為，這是在降低疫病風險與豬場生存中取得平衡點，廚餘養豬戶則反應不一。

屏東縣內埔是全國最大的黑豬種豬區。該區毛豬產銷班第三班班長曾仁德表示，他養了2000、3000頭豬，班員有2、30人；這個月禁止廚餘養豬，政府提供一個月飼料補貼，他覺得撐過去就好，等到十月份，他還是會恢復廚餘養豬；他認為廚餘養豬最好、最快、經濟價值最高，利潤也不錯，「今天吃、明天換現金」。

他說，這次非洲豬瘟風險是因為越南母女寄東西來台灣，「政府要把關好啊」，外面沒有把關好，也不能怪罪廚餘養豬戶，養豬戶自己也很謹慎把關，蒸煮設備都很完善，通常廚餘是下午煮、隔天早上才餵豬，煮好的廚餘至少100至140度，放置鍋中悶燒10至12小時，拿來餵豬是廢棄物變黃金，因此十月以後，他會恢復廚餘養豬。

另一位黑豬農表示，他養的是母黑豬，在2018年國際間非洲豬瘟開始蔓延，上一次的離牧補助時，他就毅然決然地轉吃飼料了；他說，現在新冠肺炎病毒有疫苗可以施打，但非洲豬瘟沒有，他有客戶在中國大陸四川，養了十萬頭豬，因為非洲豬瘟疫情重創，即便耗資百萬做了消毒池，再養還是又染疫，前後損失了超過16億元。

他說，廚餘養豬場蒸煮真的都能達到90度1小時嗎？為了降低風險、避免自己的豬場也受到損失，兩年前毅然決然地從廚餘轉吃飼料，改吃飼料的母黑豬，生下來的小豬，營養品質都比吃廚餘穩定，這次危機再出現，他覺得「幸好早轉飼料了」。