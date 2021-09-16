室內空品標章新北、桃園最多 環保署明年建置全國地圖

為促進公私場所改善室內空氣品質、自願參與維護公眾使用環境，環保署七月起推動室內空氣品質自主管理標章，目前全台已核發38處公私場所標章，以新北市、桃園市各6處為最多；明年底前將逐步建置「標章地圖」，讓民眾上網查詢室內空品優質的地方。

環保署表示，目前非公告場所部分，高雄市率先核發1處（瑞豐護理之家）協助取得優良級標章，新北市及南投縣各有1案申請中。已核發標章達3處以上的縣市，依總數量排序，分別為桃園市6處、新北市6處、台南市5處、高雄市4處、台北市4處、台中市3處、雲林縣3處及基隆市3處。

環保署強調，自主管理標章對場所本身、民眾觀感具正面形象，推出近2個多月，各公私場所業者積極投入標章申請，最踴躍為醫療機構7處、大專院校6處及政府機關辦公場所5處。環保署規畫，明年底前將逐步建置網路自主標章地圖，使標章資訊更加公開透明化，大眾可上網查詢各縣市標章地圖。

環保署表示，醫療機構、大專院校、政府機關辦公場所、圖書館、博物館及美術館、社會福利機構、鐵路車站、航空站、大眾捷運系統車站、金融機構營業場所、表演廳、展覽室、電影院、視聽歌唱業場所、商場、運動健身場所、幼兒園、產後護理機構及托嬰中心等19類公私場所，皆可響應申請標章，共同改善室內空氣品質，維護國民健康。

為讓公私場所充分瞭解標章申請流程，環保署9月27日、28日及10月4日、7日在北、中、南辦理8場次標章說明會議，並同步採視訊方式一併說明（報名網址： https://ppt.cc/feqp8x）。為吸引場所取得標章，非公告場所於今年底前換發取得優良級標章，皆可獲得環保綠點，約等值新台幣3500元獎勵，限量100份，