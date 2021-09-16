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9／18野柳假日活蟹市集開幕 百份活蟹福袋半價搶購
新北市野柳假日活蟹市集又回來了！為廣大愛蟹饕客能品嘗到最鮮美的萬里蟹，萬里螃蟹產銷班在野柳漁港藍色公路候船亭下舉辦「野柳假日活蟹市集」，18日上午9時起開辦，販售來自捕蟹船主第一手萬里蟹，開市當天下午1時還有100份2斤399元活蟹福袋搶購。
中秋是吃螃蟹的季節，萬里捕蟹船主與產銷班為迎接萬里蟹產季到來，18日上午9時開市當天下午1時開放搶購百份2斤399元的產地限定活蟹福袋，和市價相較將近是打對折。另外，因適逢萬里蟹10周年，現場抽出10份加倍送，用399元就可以買到2斤加2斤共4斤活蟹。
活蟹市集將於當日下午1時開始發放號碼牌，請提早到場排隊民眾保持1.5公尺社交距離注意防疫，並聽從現場工作人員引導避免群聚，現場由市集代表抽出10位加倍送的幸運兒後，2時開始憑號碼牌領取付款。
中秋品蟹就是現在，市集現場提供專人代客烹煮服務，由漁村媽媽用長年煮蟹技巧為大家精心烹調，先以冷水浸泡清洗使其昏迷不容易斷腳，剪開蟹繩再行蒸煮，以熱呼呼熟度適中提供饕客帶回家品嚐，因應疫情，目前市集依新北市政府防疫措施暫不開放內用，民眾現場購買活蟹可選擇請產銷班媽媽代為烹煮，也可以買回家自行大火蒸個8分鐘再燜5分鐘。
漁業處表示，今年假日市集18日上午9時正式開始，持續到11月28日每例假日（含國定連假）上午9時至下午4時，可享受萬里蟹鮮香美味，沒辦法到產地品蟹的民眾也別擔心，今年萬里蟹與電商平台合作推出外帶鱻蟹宴及萬里蟹熟蟹福袋，詳情可上萬里蟹官網查詢（網址https://wanlicrab.tw/index.php）。
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