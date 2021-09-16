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好消息！標靶藥物納健保 血癌病人新曙光
今年7月健保有條件納入血癌標靶藥給付，嘉惠無法接受高強度化療的血癌病人，同時減輕經濟負擔。台中慈濟醫院血液腫瘤科醫師黃冠博指出，臨床已有心臟病變病史的血癌病人受惠，爭取到持續生存的機會。
66歲沈女士白血球、血小板偏低及貧血，年初骨髓切片檢查確診為「急性骨髓性白血病」，就是俗稱的血癌。沈女士為了控制病情，在台中慈濟醫院採用自費BCL-2抑制劑口服標靶藥物合併去甲基化藥物治療。
兩次療程後，骨髓芽細胞與各項血液指數恢復正常值，雖然成功緩解病況，但昂貴的標靶藥也帶來沈重負擔。
「急性骨髓性白血病發病年齡常介於60歲至70歲間」，台中慈濟醫院血液腫瘤科醫師黃冠博表示，年紀越大基因改變也越多，容易引發骨髓芽細胞變異導致白血病，病人會倦怠感、貧血、發燒等症狀，通常急性血癌病程發展快，若不治療會在數月甚至數周內死亡。
黃冠博指出，年輕血癌病人通常需接受標準引導性化療，但考量沈女士有嚴重心臟病變病史，改採副作用低的標靶藥物治療，但標靶藥多半自費，不是人人能夠負擔得起。
黃補充，還好今年7月開始，健保有條件將BCL-2抑制劑口服標靶藥納入給付，估計一個月約省20至25萬費用不等，嘉惠無法承受傳統化學治療的急性骨髓性白血病病人，沈女士也因此看到一線曙光。
經健保事前申請，沈女士已完成健保第一次療程，病情控制理想。黃冠博解釋，依健保給付規定要與低劑量化療合併使用，健保核准後最多可給付4次療程，讓病人經濟負擔得以喘息。
黃冠博建議，75歲以上或未滿75歲血癌病人且有嚴重心臟衰竭、慢性肺病或肝功能異常，無法接受高強度化療，可以跟醫師討論申請健保給付，爭取生存機會。
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