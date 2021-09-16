中秋連假何處去？ 台南「一見雙雕」微旅行推優惠

中秋連假何處去？交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處結合鹽雕與漂流木雕的「2021一見雙雕藝術季」，正在台南七股鹽山與將軍馬沙溝海洋休閒運動渡假中心展出，中秋連假推出系列優惠，邀請各地遊客慶中秋也省荷包。

雲嘉南風管處說，今年以「2021愛你而已-鹽續幸福雲嘉南」為主題，由藝術家全新打造「濱海鹽樂園」與「向海致敬 漂流木樂派對」，有城堡、動物生態等各式鹽雕，及海邊大型漂流木鞦韆、各式栩栩如生的漂流木雕地景等，結合藝術、文化與在地自然景觀，更打破以往只能「看」的藝術季。

本月18日至21日中秋連假4天，展場二大業者雙雙推出許多優惠方案，馬沙溝海洋休閒運動渡假中心每天上午10點半前入園，門票原價每人150元，只需99元。七股鹽山推出鹽滷咖啡第二杯半價、DIY彩繪系列一律9折優待，還有夏日購物節活動以及台鹽七股門市獨家優惠等。

中秋假日也可跟著旅行團來玩，可樂旅遊特別推出「夏日玩台南～一見雙雕藝術季一日遊與二日遊」行程，可至旅行社官網報名。

（https://www.colatour.com.tw/C000_Portal/C000_HP01A_Main.aspx?TourArea=O-08&ctype=itourarea）

在地業者也推出系列優惠，將軍漁港3樓海中央小舖，推出香氛果凍蠟燭DIY及道地美味的鹽工便當、烤蚵吃到飽，現場還能體驗挖牡蠣、串蚵殼DIY；北門井仔腳瓦盤鹽田、七股遊客中心雲嘉南物產館、台灣鹽博物館的台灣守護文創賣店，也推出一見雙雕限定商品，更多訊息可搜尋雲管處「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。