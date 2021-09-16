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「雷母」最快中秋連假生成 中部高溫特報 午後防熱對流

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今(16)日中午前後彰化縣地區，南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。圖/氣象局提供
今(16)日中午前後彰化縣地區，南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。圖/氣象局提供

氣象局表示，天氣晴朗炎熱，今(16)日中午前後彰化縣地區，南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。雲林縣地區為黃色燈號，請注意。

此外，今年第15號颱風「電母」可能在中秋連假期間生成，不過不影響台灣天氣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今凌晨4時紅外線雲圖顯示，輕颱「璨樹」仍在東海打轉徘徊；中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，明、後(17、18日)兩天將侵襲日本西部，逐漸「變性」。

吳德榮也提到，根據最新(15日20時)各國模式模擬顯示，下周(19)日起南海有「熱帶低壓」或「颱風」發展，各國模擬結果雖不完全一致，但都距離台灣很遠、且又朝中南半島前進，不致影響「中秋」連假的天氣。

吳德榮說，昨最高溫在中部(彰化市)37.4度，其他地區高溫：北部(桃園蘆竹區)35.4度，南部(台南下營區)36.1度，東部(花蓮光復鄉)35.8度。今晨西部局部地區有對流雲消長，帶來小範圍局部陣雨及雷雨。

吳德榮表示，根據最新(15日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(16、17日)兩天各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，有局部陣雨或雷雨，需防較大雨勢及劇烈天氣；清晨西南風與陸風輻合，西半部亦有局部陣雨或雷雨的機率。

今日各地氣溫：北部22至35度，中部23至36度；南部23至36度，東部22至36度。周六(18日)各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有對流發展，仍應注意較大雨勢。

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，下周(19)日至周三(22日)太平洋高壓增強，各地晴朗、白天炎熱，最高氣溫達36度以上，應注意防曬、防中暑；天氣穩定，只有山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，影響很小。

吳德榮 防曬

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