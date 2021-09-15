快訊

Windows使用者快更新！NCC示警：否則恐放駭客入侵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

低頭族小心！長期壓迫頸椎、神經孔變窄 痛起來苦不堪言

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
萊源神經修復中心最近舉辦「脊椎超音波定位工作坊」，中心主任陳建華（前左二)與來自全台二十多位專業醫師共同交流研習，希望能幫助神經受損患者獲重生。圖／員生醫院提供
萊源神經修復中心最近舉辦「脊椎超音波定位工作坊」，中心主任陳建華（前左二)與來自全台二十多位專業醫師共同交流研習，希望能幫助神經受損患者獲重生。圖／員生醫院提供

現代低頭族多，不只過度使用電腦、手機的低頭族，有些人是因工作需求長期得低頭操作，卻造成頸椎長期壓迫下，造成神經孔狹窄，輕則麻痛，重則難以成眠，影響生活，員榮醫療體系萊源神經修復中心主任陳建華治療一名低頭族，利用超音波導引將維生素B12送至狹窄的脊椎神經根周圍以修復神經，病人獲極大改善，終於不再痛到快崩潰。

「神經痛好像不會要人命，但痛起來有時真讓人覺得活在悲慘世界」陳建華說，現代低頭族多，有的是工廠技師長期得低頭或仰頭長時間的做相同動作，甚至上班族長期低頭處理公文等，都可能因頸椎、椎間盤壓力過大，造成頸椎神經孔受壓而變狹窄，狹窄的神經孔也會因此缺營養，造成退化。

萊源神經修復中心主任陳建華致力鑽研神經修復領域，創辦此中心已逾三年，最近舉辦「脊椎超音波定位工作坊」，來自全台二十多位專業醫師共同研習，希望能幫助神經受損患者獲重生。

陳建華分享脊椎超音波應用於治療頸椎引起的肩頸及上肢麻痛，一名61歲的病患因工作長期低頭，導致肩頸及上肢麻痛，甚至痛到睡不好，到最後影響到日常生活及工作，苦不堪言，最後經朋友介紹還從外縣市到員生醫院求診。

原來這名病患就是頸椎神經孔狹窄，陳建華說，超音波影像上神經及血管都可以清楚辨識，在超音波導引下可以精準地將神經營養維生素B12送至狹窄處的脊椎神經根周圍，達到神經修復目標，經治療，兩週後再回診，麻痛已改善超過七成，但也提醒病患，以後得保持正確姿勢，避免長期低頭，以免敏感的神經就像電線一樣，一但「觸電」有時痛苦不堪。

陳建華說，再者以往脊椎的定位主要透過X光，雖然X光可以顯現骨頭結構，但卻無法顯現神經、血管或臟器等軟組織，而超音波可以清楚顯現這些重要軟組織結構。脊椎內視鏡手術透過不到1公分的傷口，將內視鏡管路置放於脊椎病兆處，以精細器械經由內視鏡管徑將骨刺或椎間盤突出移除，輔助超音波定位，在手術路徑上就可以得到清楚的「路況導航」，既可以避免神經血管等軟組織損傷，也可以精準的定位脊椎病兆，藉此達到脊椎內視鏡手術精準安全有效的目標。

低頭族 3C

延伸閱讀

婦人腰痛煮菜也痛苦 微創側開腰椎融合手術解決困擾

一運動就芒刺在背！他槓桿矯正手術後樂當大學新鮮人

【動物冷知識】頸椎多2節有何用？三趾樹懶曝「轉頭」秘密

老虎伍茲也靠它 「躺著開刀」揮別下背痛

相關新聞

夢幻職業「工程師 vs 公務員」怎麼選？ 網友點關鍵秒選工程師

工程師有優渥的薪水、公務員有穩定的工作時長，如果是你會怎麼選擇呢？就有網友在網路上以題「月薪六萬的工程師 vs 月薪四萬的公務員」詢問...

地牛翻身！18:50規模4.5地震 最大震度台東3級

地牛翻身。中央氣象局地震報告指出，18:50發生規模4.5地震，震央台東縣成功鎮深21km，最大震度東3花2投1高1雲1...

好消息！玉山登山步道開放了 各線維持每日60人

玉山國家公園即日起公告恢復生態保護園區的登山入園活動，包括玉山線、八通關線、秀姑巒線、南二段、馬博拉斯橫斷線、新康山線、...

低頭族小心！長期壓迫頸椎、神經孔變窄 痛起來苦不堪言

現代低頭族多，不只過度使用電腦、手機的低頭族，有些人是因工作需求長期得低頭操作，卻造成頸椎長期壓迫下，造成神經孔狹窄，輕...

台東今晚發生規模4.5有感地震 所幸未傳災情

台東今天晚上6點50分發生芮氏規模4.5有感地震，最大震度在成功鎮3級。所幸縣消防局通未傳出災情。

颱風預報台灣輸日本？ 專家點破盲點…替氣象局喊冤

這次璨樹颱風路徑預測，除了日本外，其他國家都大幅修正，為什麼日本預測這麼準？近來引起網友熱議，氣象達人彭啟明說，日本投入氣象的經費是台灣的6倍，氣象廳專責在防災預測，不用搞臉書、搞直播，台灣氣象局做太多服務了，應該專注心力在預報上就好，但也有專家認為日本這次運氣超好的，是不是真的很準，要看一整年的表現才算。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。