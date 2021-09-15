促進就業！6縣市預計設立銀髮人才據點 勞動部給補助
中高齡者及高齡者就業促進法於去年底上路，為活化地區銀髮人力資源，勞動部與地方政府合作推動銀髮人才服務，勞動部為鼓勵地方政府設置銀髮人才服務據點，訂立了「地方政府成立銀髮人才服務據點補助辦法」，補助設備費、人事費、業務費等，目前吸引6縣市提出申請。勞動部勞動力發展署近日修正補助辦法，新增費用上限，包括設施設備費最高補助30萬、裝修費100萬、每月租金10萬。
為鼓勵地方政府依轄區產業特性與需求成立銀髮人才服務據點，開發及媒合彈性工作機會，提供職涯及勞動法令諮詢等服務，勞動部訂定「地方政府成立銀髮人才服務據點補助辦法」，發展署官員說，目前已有台北、新北、高雄、彰化、嘉義等6縣市提出申請，但其中一縣市受限腹地不足，要另找尋地點，所以暫停申請，而今年受到疫情影響，目前這幾個縣市的銀髮人才服務據點皆尚未開張。
依據中高齡及高齡者就業促進法設置的地方縣市銀髮人才服務據點，必須開發臨時性、季節性、短期性、部分工時、社區服務等就業機會及就業媒合、提供勞動法令及職涯發展諮詢服務、辦理就業促進活動及訓練研習、促進雇主聘僱專業銀髮人才傳承技術及經驗，並推廣世代交流及合作。
官員解釋，先前補助辦法上路時，為鼓勵地方政府設置，沒有明確訂定補助經費上限，近日修正辦法則加上個別補助項目上限，包括設施設備費最高30萬、裝修費100萬、每一據點房屋租金每月10萬。
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