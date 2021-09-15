快訊

怕兩頭空！60萬莫德納鐵粉「加選BNT」9月17日前機會更大

中國黑手伸進瑞士：為何博士生被開除學籍？

促進就業！6縣市預計設立銀髮人才據點 勞動部給補助

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
為活化地區銀髮人力資源，勞動部補助地方政府成立銀髮人才服務據點。本報資料照片
為活化地區銀髮人力資源，勞動部補助地方政府成立銀髮人才服務據點。本報資料照片

中高齡者及高齡者就業促進法於去年底上路，為活化地區銀髮人力資源，勞動部與地方政府合作推動銀髮人才服務，勞動部為鼓勵地方政府設置銀髮人才服務據點，訂立了「地方政府成立銀髮人才服務據點補助辦法」，補助設備費、人事費、業務費等，目前吸引6縣市提出申請。勞動部勞動力發展署近日修正補助辦法，新增費用上限，包括設施設備費最高補助30萬、裝修費100萬、每月租金10萬。

為鼓勵地方政府依轄區產業特性與需求成立銀髮人才服務據點，開發及媒合彈性工作機會，提供職涯及勞動法令諮詢等服務，勞動部訂定「地方政府成立銀髮人才服務據點補助辦法」，發展署官員說，目前已有台北、新北、高雄、彰化、嘉義等6縣市提出申請，但其中一縣市受限腹地不足，要另找尋地點，所以暫停申請，而今年受到疫情影響，目前這幾個縣市的銀髮人才服務據點皆尚未開張。

依據中高齡及高齡者就業促進法設置的地方縣市銀髮人才服務據點，必須開發臨時性、季節性、短期性、部分工時、社區服務等就業機會及就業媒合、提供勞動法令及職涯發展諮詢服務、辦理就業促進活動及訓練研習、促進雇主聘僱專業銀髮人才傳承技術及經驗，並推廣世代交流及合作。

官員解釋，先前補助辦法上路時，為鼓勵地方政府設置，沒有明確訂定補助經費上限，近日修正辦法則加上個別補助項目上限，包括設施設備費最高30萬、裝修費100萬、每一據點房屋租金每月10萬。

勞動部 職涯 疫情

延伸閱讀

托盟籲育嬰假單位改「小時 」 勞動部回應了

防非洲豬瘟 蘇貞昌提醒針對外籍人士以母語宣導

申請沒？全時、部分工時勞工生活補貼30日截止

勞動部青年就業旗艦計畫 中彰投分署還有超過3千個職缺

相關新聞

收益率8.52% 退撫基金至今年7月底收益數568億元

公務人員退休撫卹基金管理委員會今天表示，今年以來，全球股票市場表現優於債券市場，其中台股受疫情干擾相對較低，表現優於多數...

促進就業！6縣市預計設立銀髮人才據點 勞動部給補助

中高齡者及高齡者就業促進法於去年底上路，為活化地區銀髮人力資源，勞動部與地方政府合作推動銀髮人才服務，勞動部為鼓勵地方政...

台積電董事平均每人年領5千萬 看上市公司董監酬勞為何台灣公司治理讓外資傻眼？

來自美國明尼蘇達州（Minnesota）的她，從1995年起就長住台灣，還讀了台大GMBA，碩士論文以「台灣企業的環保行動」為題，說明她對台灣上市櫃公司早有觀察。

頎邦經營權保衛戰！找聯電入股是第一步 力抗長華還有下一手？

曾直指長華電材投資頎邦股權是「以戰逼和」的頎邦董事長吳非艱，最近又有大動作，這次他引來更大咖的晶圓代工大廠聯電，透過與聯電及旗下投資公司換股結盟，雙方宣稱是建立上下游技術合作並提供整合解方案。但外界解讀，這是吳非艱守護經營權另一項防衛措施，目的是在下屆的董事改選，能藉聯電持有逾9%的股權，在持有逾一年以上，即能無上限共同收購委託書，為下次董事改選，預先設下防線。

傳Gogoro赴美借殼上市 陸行之：有點可惜但沒辦法

外電報導指出，台灣電動機車新創公司Gogoro，正在與特殊目的收購公司（SPAC）Poema全球控股公司洽談合併案，有意...

台灣經貿代表團將造訪中東歐三國

(德國之聲中文網)台灣外交部歐洲司司長陳立國周二(9月14日)在外交部記者會上宣布，台灣將派遣國家發展委員會主委龔明鑫率領包含跨部會官員及民間企業代表約65人的經貿投資考察團，於10月20日至30日搭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。