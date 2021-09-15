夢幻職業「工程師 vs 公務員」怎麼選？ 網友點關鍵秒選工程師

工程師有優渥的薪水、公務員有穩定的工作時長，如果是你會怎麼選擇呢？就有網友在網路上以「月薪六萬的工程師 vs 月薪四萬的公務員」為題詢問，不知以大眾的價值觀而言會如何選擇？沒想到大部分網友們最後都因現實因素「年薪、獎金多」一致選擇工程師。

原PO在PTT女孩板上發文，表示隔壁阿伯育有一兒一女，兒子大學讀機械系，畢業後到半導體業當工程師，月薪六萬「但要隨時on call（待命）」；女兒則是唸政治系，後來考上公務員到監理站上班，不用輪班「但月薪只有四萬」，讓原PO不禁疑惑以網友們的價值觀而言，哪種生活更讓人嚮往呢？

對此多數網友秒選工程師，更直言「工程師看月薪不準」，「月薪六萬加年終也許有150萬也說不定」、「公務員現在錢少晚退休，退休金還要再砍，如果不是爽缺還真不是人幹的」、「可是工程師有季獎金...工程師月薪不高都靠獎金欸，公務員的年終有跟沒有一樣，用年薪比可能比較看得出差距」、「都2021年了還有人在看月薪喔？年薪才是真的，公務員有獎金嗎？」、「我喜歡彈性工時、錢多的工程師。最近科技業搶人真的是瘋了」。

不過，也有網友給出不同的選擇「國家經濟很慘的時候選公務員，反之工程師」、「薪水如果沒差到2倍以上當然是公務員。工程師只要出工廠就啥都不會，公務員懂法律懂社會運作的行政作業，外加不受景氣影響」、「選工程師+公務員的結婚組合」。