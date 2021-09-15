花蓮縣府推半日遊 城市尋寶冬日午茶隨你挑

花蓮縣政府與花蓮市形象商圈發展協會合作，舉辦「花蓮下午茶節－靚食午茶城市尋寶」活動，於9月26日起舉辦8場次不同主題的半日體驗活動，喝著旬味下午茶，搭配城市尋寶解謎或走讀導覽，體驗花蓮山海的城市特色及精緻午茶，即日起開放線上報名。

縣府觀光處長張志翔表示，延續今年3月推出的「慢‧精品‧花蓮城市漫遊記－花蓮下午茶節」商業模式，結合花蓮伴手禮業者、旅宿業、在地職人、商圈特色店家等，打造半日體驗活動，行程包含花蓮城市尋寶及旬味午茶體驗，並分為秋日午茶及冬日午茶各4場次，期待能活絡花蓮觀光及商圈。

花蓮市形象商圈發展協會理事長劉玲玲表示，活動亮點除了由主廚全新詮釋、解構重組花蓮伴手外，依據季節規畫城市尋寶，讓遊客看見花蓮季節限定的觀光特色。秋季城市尋寶提供民眾兩種行程選擇，第一種是結合智慧觀光的實境解謎尋寶遊戲，透過APP實境遊戲設計城市定向任務，解謎花蓮城市紋理。

第二種是城市走讀巷弄尋寶，分別在花蓮鐵道文化園區一館及花果堂推出「閱讀花蓮-舊港-新港」，由專家導讀城市地圖，探訪歷史建築地標及特色人文，也結合花蓮老店、老行業、特色店家集章任務，增添趣味性。每次活動完成集章後可獲得旬味午茶及花蓮伴手禮抵用券，每場依場地提供20人名額，報名費每人新台幣600元。