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丟丟妹秀廚藝 背後靠的竟是它

撰文 / 鄭嘉蕙

叫賣天后「丟丟妹」人氣爆棚，除了直播拍賣各式新鮮食材，最近她有多了一個角色！新收了「噓星聞」肚編為徒，別以為只是要教肚編大展身手網路直播，還有重責大任要幫她脫單！萬年單身肚編誠意十足，「束脩」拎著牛頭牌三神醬，拜師有沒有學到藝？倒是超級美味吃了不少！

真心想脫單的肚編帶著沙茶醬、咖哩炒醬和泰式甜辣醬向丟丟妹拜師學藝，久聞丟丟妹不管是賣活跳跳的海鮮還是香噴噴的肉品都是高手，在直播平台上人氣破表，性感辣舞、「氣口」豪邁、態度親民，接地氣的風格深深吸引買家目光。

風格鮮明超會賣食材，丟丟妹料理也是不含糊。不過丟丟妹教肚編，其實只要食材新鮮、會搭配醬料，輕輕鬆鬆就能處理一道又一道的口碑料理。

就拿丟丟妹賣的海鮮類魷魚來說，就是要搭配牛頭牌咖哩炒醬，加入蒜末、米酒等配料，拌炒一下立刻提升魷魚的鮮甜，簡單就能把海鮮類的食材變出大廚手藝。彈跳的鮮蝦只需直接上烤盤、然後沾上牛頭牌泰式甜辣醬，猶如一秒到泰國，好吃到停不下來，直接吃到升級版的原味，讓人愛不釋「口」。

大家熟悉的牛頭牌沙茶醬，丟丟妹則拿來和肉類搭配。首先雞腿排先醃過沙茶醬再少油煎一下，簡直是白飯殺手，和直播小辣椒丟丟妹一樣讓人無法拒絕活力十足的魅力。骰子牛火烤前先用沙茶醬塗抹一下，那滋味更是不用說，難怪叫賣神力女超人丟丟妹說用對神醬，廚藝立刻升天！

料理界的老朋友牛頭牌沙茶醬可以當醃料也是調味聖品，咖哩炒醬同樣人氣破表，搭配海鮮絕配、炒麵炒飯炒冬粉也是美味滿分，稱得上百搭型的醬料。

想要清爽沾醬，泰式酸甜醬好滋味立刻為料理升級，不管是汆燙、火烤後直接沾泰式甜辣醬，也可以試試涼拌佐餐，都讓人食指大動，中秋節烤肉就讓牛頭牌神醬三寶讓您廚藝UP UP！

香煎沙茶雞腿排:去骨雞腿排先用蒜頭、沙茶醬、醬油醃過，少許油雞皮朝下煎熟，入味好吃。 圖／牛頭牌 提供
香煎沙茶雞腿排:去骨雞腿排先用蒜頭、沙茶醬、醬油醃過，少許油雞皮朝下煎熟，入味好吃。 圖／牛頭牌 提供

爆炒咖哩魷魚:油少許，加入蒜末、魷魚、米酒、蔥段及咖哩炒醬口味絕配。 圖／牛頭牌 提供
爆炒咖哩魷魚:油少許，加入蒜末、魷魚、米酒、蔥段及咖哩炒醬口味絕配。 圖／牛頭牌 提供

沙茶骰子牛:先用沙茶醃過牛肉，直接上烤爐，烤過後沙茶香氣提升。 圖／牛頭牌 提供
沙茶骰子牛:先用沙茶醃過牛肉，直接上烤爐，烤過後沙茶香氣提升。 圖／牛頭牌 提供

泰式烤蝦:蝦子直接上烤盤、然後沾著泰式甜辣醬吃，美味加分。 圖／牛頭牌 提供
泰式烤蝦:蝦子直接上烤盤、然後沾著泰式甜辣醬吃，美味加分。 圖／牛頭牌 提供

疫情期間有牛頭牌神醬，中秋享受美食不打折。 圖／牛頭牌 提供
疫情期間有牛頭牌神醬，中秋享受美食不打折。 圖／牛頭牌 提供

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