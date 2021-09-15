把關醫院抗疫環境安全 奇美推員工安心護照

疫情使各醫療院所在人員管理方面不敢鬆懈，奇美醫學中心致力推動防疫數位化與管理作業系統，推出「安心護照」計畫，即時整合資訊並評估風險，有突發疫情時人力更好調度。

奇美醫學中心安全衛生管理室主任孫千芬今天表示，自去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，醫護人員全力投入防疫工作，但難免會擔心個人防疫措施是否足夠，及會不會影響到家人等問題，院方致力推動防疫數位化與管理作業系統，整合所有人員的健康、旅遊及接觸史、疫苗施打狀況等資訊，以電子平台追蹤管控。

孫千芬說，今年6月建置的「安心護照」計畫，將每人的檢疫登錄、PCR篩檢、疫苗接種記錄與上班日要自行填寫的身體健康資料等數據整合後，分別以紅、黃、綠色標註高、中、低度風險者，方便各單位主管在平台上瀏覽並實施適當管理。

她說，目前院方持續針對急診、專責病房、篩檢站等高風險區域工作人員，每週執行1次PCR篩檢；外派社區篩檢或離島醫院支援人員，在業務結束後3天內完成PCR篩檢，確定未帶感染源才能返回院內執行業務做法，盼確實把關醫院抗疫環境安全。

孫千芬指出，院方在計畫實施後更能確實掌握所有員工健康狀況，除了讓大家更無後顧之憂，若面對突然發生的疫情或特殊狀況時，人力調度與支援業務也會更有效率。