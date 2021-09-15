71歲翁田中耕作出現急性心肌梗塞 苗醫43分鐘打通血管

苗栗縣71歲劉姓老翁日前在田裡耕作近中午時，突然覺得胸悶痛、盗汗、頭暈不適，家人緊急將他就近送醫，醫院完成初步檢查疑似心肌梗塞，隨即連絡提供24小時導管室服務的衛福部苗栗醫院，院方接到傳送來的心電圖，心臟科醫師判斷為「急性心肌梗塞」，部苗立即啟動「急性心肌梗塞他院轉入快速通關流程」，在病人抵達苗醫急診室後，43鐘內迅速完成血管打通手術，術後復原良好，3天後康復返家。

苗栗醫院指出，老翁的冠狀動脈左迴旋支完全阻塞，導致心肌梗塞發作。事後他回憶病發時仍心有餘悸，說當時突然胸口很緊，像有東西壓著喘不過氣來，頭暈眼花無法動彈，非常感謝部苗醫療團隊及時救治，讓他順利恢復健康。

苗栗醫院長李明輝表示，治療心肌梗塞首要課題必須分秒必爭，依衛福部重度級緊急能力分級急性冠心症醫療評鑑標準，病人由他院轉入急診至打通血管時間，建議在60分鐘內，若超過黃金救援時間，越慢打通冠狀動脈血管，心肌越慢得到足夠氧氣與養分，恐將導致心肌功能受損、缺血壞死更嚴重，甚至使心臟無法做工，全身器官組織也無法得到氧氣和養分而衰竭。為加強守護民眾健康，部苗致力於急性冠心症的急救治療，成立「心血管照護團隊」及建立「到院前快速通關流程」，以期降低病人急性冠心症的合併症及死亡率。

部苗心臟內科主任陳基利指出，心血管疾病一直高居國人10大死因第2名，其中最可怕的是心肌梗塞，常是猝死的主因，不可輕忽。多數人會認為冬天才是心血管疾病好發季節，事實上，夏天天氣熱，身體水分易過度流失導致血液黏稠阻塞，易誘發心血管疾病發生，因此炎夏除了要防中暑，也要注意心血管疾病預防。

陳基利表示，心肌梗塞患者多數有三高慢性病或有抽菸習慣，及水分補充不夠造成血液過度黏稠而導致，提醒民眾在外工作或活動時，要注意適時補充水分，若有頭暈、頭痛等不適症狀，請趕緊到陰涼處休息，如果不適症狀越來越明顯，就要盡早就醫，建議勿自行駕車到醫院，可撥打119由救護車送醫，以確保安全。