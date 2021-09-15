教部：全國93%中學生願意施打BNT疫苗 中秋節後開打

國高中生22日起可在校園施打BNT疫苗，教育部長潘文忠今天表示，目前統計下來，全國有意施打的比率占93％，還在統計中，應該高於9成。教育部今天將發布影片介紹施打後注意事項，用簡單易懂的方式，讓大家明白接種後會有怎麼樣的反應。

教育部主任秘書廖興國指出，各縣市將請衛生局到各國、高中統一為學生施打疫苗，若不在學校打，也可以自行上1922平台登記。國小平均每校人數少，教育部鼓勵學生家長自行上1922平台登記，但還是要出示家長施打意願書。

廖興國提醒，學生無論透過哪一管道完成施打，都可在施打日起請疫苗假至多3天，必要時得延長，且在疫苗假期間不列入出缺席紀錄。請假由家長或學生提出申請，請疫苗假應避免單獨在家，請班導確認是否有人陪伴及照顧。

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