中台灣推自行車闖關活動 竹縣3自行車道入選

新竹縣與台中市、南投縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣及嘉義市等7縣市，結合交通部觀光局「2021 自行車旅遊年」，精選中台灣20條特色自行車道，共同推出自行車闖關集章活動，搭配智慧集章APP，邀請民眾來趟自行車小旅行。其中，新竹縣有關西田園、頭前溪南岸、峨眉環湖3條自行車道入選，可欣賞在地美景、品嘗客家美食。

為強化中台灣7縣市合作機制及資源整合，7縣市首長今天在南投參與「中臺灣區域治理平台首長會議」，也同步舉辦「中台灣自行車共同行銷啟動記者會」，邀請民眾騎乘自行車輕鬆遊歷中部各縣市。

新竹縣政府交旅處表示，自9月16日起至10月31日止，民眾只要下載集章APP，前往官方指定的20條指定自行車道，掃描指定店家或景點QRcode，搭配GPS定位，即可完成集章闖關任務並參加抽獎活動，有機會抽中價值4萬9800元的GIANT Liv Langma Advanced 2公路車等100多個精美好禮，各縣市也提供限量參加獎，新竹縣前100名參加者可獲得東方美人茶禮盒。

新竹縣入選的自行車道為頭前溪南岸、峨眉環湖及關西田園，3條自行車道沿途皆設置多處集章點，希望透過闖關集章活動，讓遊客欣賞自然美景外，也體驗當地的人文風情及美食，探索小鎮魅力。