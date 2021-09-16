礁溪飯店宅之最 「Mansion one」山海河景緻一次享有

根據調查，民眾對於渡假宅的要求包括「近市區」、「景觀佳」、「休閒放鬆」、「奢華」，這些嚴苛條件看似難以整合，不過偕興建設董事長賴柏榕10年造一劍，在礁溪的「Mansion one」完整實現，單坪4字頭、比擬台北市200萬房價，更是當地最高等級的六星級飯店宅。

圖／Mansion one 提供

「Mansion One」位於礁溪健康路，基地777坪，位於健康休閒重劃區，鄰長榮鳳凰酒店、近礁溪溫泉公園；基地三面臨路、更是同區段內十分稀有的條件。全棟規劃地上21層、地下3層，頂樓的空中花園可以直眺龜山島與蘭陽平原是最大特色，在市中心內又山海河景緻一併包辦的度假宅僅此一處。

圖／Mansion one 提供

賴柏榕表示：「許多人到礁溪匆忙來去，大多訴求泡湯之外別無其他；加上當地的溫泉渡假宅不夠高級，於是我們興起蓋一棟高級飯店宅，打造一棟全齡化的六星級度假宅。」賴柏榕10年前買下土地，光是規劃設計就花了5年、蓋房又花5年，他以最頂級的建材打造藝術品、當地代表作的心情來蓋屋，可說無人出其右。

圖／Mansion one 提供

建築以ART-deco、全棟石材打造，景觀公設交由台中常季設計大師張立人操刀，透過墨西哥落羽松、黃金串錢柳、赤松、扁柏、光蠟樹、雞蛋花，創造出自然豐富的森林渡假感。走進挑高6米、頂級豪宅規格的大廳，主體打造四季酒店氛圍，以深色系塑造內斂奢華質感，針對不同人數打造咖啡座、品茶區、閱覽區、大沙發等設施，與自然庭園相呼應。中庭一側有泳池、SPA溫泉水療等。賴柏榕直言，來到「Mansion One」不需要趕行程，一個人也好、一個家庭或三五好友都能輕鬆自在，不用擔心chick in與睡醒退房問題。

圖／Mansion one 提供

最特別的是，「Mansion One」頂樓達83米、礁溪健康養生專區最高的建築、景觀住宅最好的建案；頂樓規劃空中健身房、無邊際水池花園，後側面雪山山脈則設置有烤肉區，賴柏榕表示，住戶搭個電梯、凌晨可以欣賞龜山島日出、下午可以在躺椅上放空，戶外水池適合全家泡腳聊天，在不同時間可以欣賞不統風景。

圖／Mansion one 提供

全案產品規劃22、23、28坪，4米2複式挑高2房住宅，以及挑高6米45坪，主力總價1000至1800萬元。45至50萬元。他分析，礁溪屬於平地溫泉，擁有山海河景緻、空氣品質又好，同樣的車程時間，與台北市完全呈現不一樣的休閒環境氛圍，「在台北市若要達到這樣的規格，房價至少要破200萬，這邊只要4字頭，不少客人到這裡都坐到忘記時間。」

地址: 宜蘭線礁溪鄉健康路69號洽詢電話:(03)9876789