「七城騎跡自行車」聯合行銷 苗栗力荐U形串連3路線
中台灣7縣市首長今天在南投縣政府為「七城騎跡自行車聯合行銷活動」揭幕，安排20條精選的自行車道路線，苗栗縣這次特別推荐縣內「三縱六橫」自行車路網中的「綠光海風自行車道」、「台3線自行車道」及「果香逸趣自行車道」共3條經典自行車道路線，讓遊客走訪各路線並體驗不同的小鎮風光。
苗栗縣文化觀光局指出，苗栗縣推荐的自行車路線是縣內「三縱六橫」自行車路網的3條路線，並以U字形串連，其中海線的「綠光海風自行車道」串聯4鄉鎮，北可銜接新竹市17公里海岸線，南可通達台中大甲區，車道沿線平坦順暢，途經漁村、漁港及熱門景點，每段都有不同特色；喜歡挑戰型路線的遊客不可錯過山線「台3線自行車道」，隨著山林地勢起伏的道路串聯著客庄特色小鎮，沿途屋瓦、產業道路充斥著濃濃的客庄聚落情感，感受浪漫台3線的歷史記憶。
「果香逸趣自行車道」起自苑裡心雕居，沿130縣道經灣麗磚瓦文物館、藺草文物館、三義木雕博物館、雙潭休閒農業區、薑麻園休閒農業至
台三線相交，全長約33.5公里，沿途除可欣賞農村產業特色，更可享受採果樂趣，沿線地形高低起伏大，適合挑戰路線。
文觀局指出，中部7縣市精選的20條特色自行車道，同時蒐羅周邊景點與美食，集結成「中台灣自行車旅遊攻略電子書」，讓大眾騎乘自行車，並結合數位化集章闖關活動，輕鬆遊歷中台灣7縣市觀光旅遊。「七城騎跡自行車」聯合行銷活動期間自9月16日至10月31日止，只要前往指定的20條自行車道進行闖關集章，透過集章APP應用程式掃描合作店家或景點QR code，搭配GPS定位便可完成集章闖關任務並參加抽獎活動，有機會抽中價值4萬9800元的GIANT Liv Langma Advanced 2公路車等100多項精美好禮，還有各縣市限量參加獎，活動資訊及電子書下載請關注活動網站https://www.rs-event.com.tw/2021centraltaiwan_bikingevent。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言