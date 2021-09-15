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「七城騎跡自行車」聯合行銷 苗栗力荐U形串連3路線

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌（左三）今天參加「七城騎跡自行車」聯合行銷活動，共推20條精選自行車路線。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌（左三）今天參加「七城騎跡自行車」聯合行銷活動，共推20條精選自行車路線。圖／苗栗縣政府提供

中台灣7縣市首長今天在南投縣政府為「七城騎跡自行車聯合行銷活動」揭幕，安排20條精選的自行車道路線，苗栗縣這次特別推荐縣內「三縱六橫」自行車路網中的「綠光海風自行車道」、「台3線自行車道」及「果香逸趣自行車道」共3條經典自行車道路線，讓遊客走訪各路線並體驗不同的小鎮風光。

苗栗縣文化觀光局指出，苗栗縣推荐的自行車路線是縣內「三縱六橫」自行車路網的3條路線，並以U字形串連，其中海線的「綠光海風自行車道」串聯4鄉鎮，北可銜接新竹市17公里海岸線，南可通達台中大甲區，車道沿線平坦順暢，途經漁村、漁港及熱門景點，每段都有不同特色；喜歡挑戰型路線的遊客不可錯過山線「台3線自行車道」，隨著山林地勢起伏的道路串聯著客庄特色小鎮，沿途屋瓦、產業道路充斥著濃濃的客庄聚落情感，感受浪漫台3線的歷史記憶。

「果香逸趣自行車道」起自苑裡心雕居，沿130縣道經灣麗磚瓦文物館、藺草文物館、三義木雕博物館、雙潭休閒農業區、薑麻園休閒農業至

台三線相交，全長約33.5公里，沿途除可欣賞農村產業特色，更可享受採果樂趣，沿線地形高低起伏大，適合挑戰路線。

文觀局指出，中部7縣市精選的20條特色自行車道，同時蒐羅周邊景點與美食，集結成「中台灣自行車旅遊攻略電子書」，讓大眾騎乘自行車，並結合數位化集章闖關活動，輕鬆遊歷中台灣7縣市觀光旅遊。「七城騎跡自行車」聯合行銷活動期間自9月16日至10月31日止，只要前往指定的20條自行車道進行闖關集章，透過集章APP應用程式掃描合作店家或景點QR code，搭配GPS定位便可完成集章闖關任務並參加抽獎活動，有機會抽中價值4萬9800元的GIANT Liv Langma Advanced 2公路車等100多項精美好禮，還有各縣市限量參加獎，活動資訊及電子書下載請關注活動網站https://www.rs-event.com.tw/2021centraltaiwan_bikingevent。

苗栗縣長徐耀昌（左二）今天參加「七城騎跡自行車」聯合行銷活動，共推中部20條精選自行車路線。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌（左二）今天參加「七城騎跡自行車」聯合行銷活動，共推中部20條精選自行車路線。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌（左二）今天參加「七城騎跡自行車」聯合行銷活動，共推中部20條精選自行車路線。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌（左二）今天參加「七城騎跡自行車」聯合行銷活動，共推中部20條精選自行車路線。圖／苗栗縣政府提供

自行車 車道 苗栗縣

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