「七城騎跡自行車」聯合行銷 苗栗力荐U形串連3路線

中台灣7縣市首長今天在南投縣政府為「七城騎跡自行車聯合行銷活動」揭幕，安排20條精選的自行車道路線，苗栗縣這次特別推荐縣內「三縱六橫」自行車路網中的「綠光海風自行車道」、「台3線自行車道」及「果香逸趣自行車道」共3條經典自行車道路線，讓遊客走訪各路線並體驗不同的小鎮風光。

苗栗縣文化觀光局指出，苗栗縣推荐的自行車路線是縣內「三縱六橫」自行車路網的3條路線，並以U字形串連，其中海線的「綠光海風自行車道」串聯4鄉鎮，北可銜接新竹市17公里海岸線，南可通達台中大甲區，車道沿線平坦順暢，途經漁村、漁港及熱門景點，每段都有不同特色；喜歡挑戰型路線的遊客不可錯過山線「台3線自行車道」，隨著山林地勢起伏的道路串聯著客庄特色小鎮，沿途屋瓦、產業道路充斥著濃濃的客庄聚落情感，感受浪漫台3線的歷史記憶。

「果香逸趣自行車道」起自苑裡心雕居，沿130縣道經灣麗磚瓦文物館、藺草文物館、三義木雕博物館、雙潭休閒農業區、薑麻園休閒農業至

台三線相交，全長約33.5公里，沿途除可欣賞農村產業特色，更可享受採果樂趣，沿線地形高低起伏大，適合挑戰路線。