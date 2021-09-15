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影／中台灣推20條單車路線 共同提振疫後觀光

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
中台灣七縣市選出20條自行車路線，今天由縣市長共同行銷中台灣觀光旅遊。記者江良誠／攝影
中台灣七縣市選出20條自行車路線，今天由縣市長共同行銷中台灣觀光旅遊。記者江良誠／攝影

中台灣區域治理平台自今年由南投縣主辦，提出23區域合作方案，並建請中央編列預算協助地方政府挹注產業園區開發管理基金，中台灣七縣市精選20條特色自行車道，推動7縣市觀光旅遊和經濟復甦。

南投縣長林明溱說，中台灣區域治理平台前年開始運作，共達成81項合作共識，包含建請中央協助案及七縣市合作案，涵蓋交通建設、空汙環保、衛生安全、農業行銷、觀光旅遊、經濟發展等多項領域，過去2年有58件合作案，已完成50案，達成率高達86.2%，成效良好。

在交通建設上，生活圈道路交通系統建設計畫，用地費應比照工程費補助比例並恢復直轄市用地費補助制度，已獲交通部公路總局提報送行政院審查中，草案內容已調整補助項目及用地經費補助。

今年5月國內疫情爆發，大型活動因疫情被迫取消，中台灣期待在疫情減緩後，為鼓勵民眾多運動有益健康，走向戶外並帶動經濟復甦，配合交通部觀光局「2021自行車旅遊年」，由南投縣主辦「七城騎跡自行車聯合行銷活動」。

中台灣七縣市精選20條特色自行車道，以「智慧、行動、安全及遊戲體驗」為概念，結合工研院研發的「運動休閒智能解決方案」，提供數位集章科技服務，搭配Protripper智慧集章APP，推出自行車闖關集章活動。讓民眾輕鬆的用手機進行數位集章，並集結成「中台灣自行車旅遊攻略電子書」，輕鬆遊歷中台灣七縣市觀光旅遊。

活動期間為9月16至10月31日，參加者可前往官方指定的20條指定自行車道進行闖關集章，只需要一鍵下載集章APP應用程式，掃描指定店家或景點QRcode，搭配GPS定位，便可完成集章闖關任務並抽獎，有機會抽中價值4萬9800元的GIANT Liv Langma Advanced 2公路車等100多個精美好禮。

中台灣七縣市選出20條自行車路線，今天由縣市長共同行銷中台灣觀光旅遊。記者江良誠／攝影
中台灣七縣市選出20條自行車路線，今天由縣市長共同行銷中台灣觀光旅遊。記者江良誠／攝影
中台灣七縣市選出20條自行車路線，今天由縣市長共同行銷中台灣觀光旅遊。記者江良誠／攝影
中台灣七縣市選出20條自行車路線，今天由縣市長共同行銷中台灣觀光旅遊。記者江良誠／攝影

自行車 疫情

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