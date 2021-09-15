疫情焦慮身體正在抗議　腸胃不適民眾增12.9%

疫情爆發後，生活常規遭打亂，民眾缺乏社交、外出舒心，加上受壓力籠罩下，腸胃也開始抗議。調查顯示，疫情下，民眾出現腸胃不適的情形增加了12.9%。專家指出，生活型態改變，壓力造成腸胃問題確實增加，規律運動、均衡飲食不可少。

常見的腸胃不適症狀包含，消化不良、排便不順、腹痛、胃灼熱、或類似腸躁等等。台大內科部胃腸肝膽科醫師曾屏輝說，疫情期間可發現負面情緒，所引起的腸胃不適民眾增加，他們並不是健康出問題，而是腸胃產生功能性障礙，影響身心。

《神經胃腸病學與動力學》期刊今年5月調查，顯示疫情爆發後，民眾出現腸胃不適的情形，增加了12.9%。無獨有偶，亞太地區消化系醫學會官方《胃腸病學和肝病學》期刊刊載，日本相關調查，更發現若本身已是消化不良或腸躁症患者，疫情間更有超過20%的人，認為腸胃狀況惡化。

腸道環境會影響大腦健康，曾屏輝說，腸道微生物多樣性如果下降，將提升發炎反應，大腦會啟動免疫系統、神經抗壓機制，人體會變得焦慮、憂鬱，甚至學習力下降等等。

像是52歲的王小姐有慢性病，過去也有胃食道逆流等腸胃問題，疫情期間壓力增加又少運動，血壓控制變差，胃脹氣、打嗝等症狀再度找上門，連帶睡眠品質也受影響。

建立良好的腸道環境，從均衡飲食、規律運動做起。董氏基金會食品營養中心針對我國15至69歲國人調查，發現蔬果攝取量和腸道順暢力，與心情愉悅程度呈現正相關，且每日5蔬果的民眾，心情上比起不均衡飲食者來得放鬆。

董氏基金會營養師莫雅淳說，疫情間國人選擇食物外送比例增加，但餐點幾乎沒有水果，建議民眾顧及腸道膳食纖維很重要，水果部分，芭樂、奇異果、番茄、柳橙等可以多攝取；鳳梨、木瓜則含有豐富水果酵素，有助於蛋白質食物消化吸收。