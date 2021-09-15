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食品填充氮氣納管純度須達99% 新制112年上路

中央社 / 台北15日電

衛福部食藥署今天預告，未來將氮氣納入食品添加物管理，明訂食品包裝用氮氣純度須達99%以上，並建立追溯追蹤系統，新制預計自民國112年起施行，屆時若違規最高可罰300萬元。

知名寶寶米餅先前涉以工業用氮氣填充包裝遭重罰，衛生福利部食品藥物管理署今天預告修正「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」草案，將氮氣增列為食品添加物，明訂使用範圍、限量及規格標準。

食藥署食品組科長廖家鼎接受媒體聯訪表示，先前就計畫將食品製造原料常用氣體如笑氣、二氧化碳與氮氣納入食品添加物管理；而今年上旬發生寶寶米餅填充工業氮氣事件後，便加速完成修法進度。

廖家鼎解釋，氮氣通常用於食品包裝填充使用，如洋芋片、茶包等，以延緩氧化；先前二氧化碳與笑氣已納管，如今將氮氣也納入食品添加物管理。

食藥署參考聯合國食品標準委員會（Codex）、歐盟、美國、日本、紐澳等標準，規定未來氮氣純度須達99%以上，才可做為食品添加物，用於食品包裝填充。

此外，製造、輸入食品添加物氮氣業者，應辦理查驗登記、登錄、建立追溯追蹤系統、三級品管等規範，販賣者也應辦理登錄，保留追溯追蹤等資訊。

廖家鼎表示，此修正草案先前已開過專家會議及業者說明會，若草案順利通過，預計於112年元旦上路，若業者遭查獲有違規情事，則可處新台幣3萬到300萬元。

食藥署 日本

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