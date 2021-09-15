島國聖露西亞受馬尾藻增生威脅 駐台大使赴海大尋解方

加勒比海島國聖露西亞因北大西洋馬尾藻大量增生，威脅海洋生態與永續發展。聖露西亞駐台大使羅倫拜會台灣海洋大學校長許泰文，希望海大協助提供解決方案，開啟雙方合作契機。

海大今天表示，聖國駐台大使羅倫（Ambassador H. E. Edwin Laurent）及二等秘書克莉沙（Cleisha-Bernise Springer）昨天到海大，與學校藻類研究團隊探討因應氣候變遷問題良方，並參訪海洋生物培育館，實際了解藻類生態與特性。

聖露西亞近年因氣候變遷，北大西洋馬尾藻等海藻大量增生，不僅對聖露西亞漁獲量帶來負面影響，也對船隻航行有相當大的衝擊。

羅倫說，聖露西亞相信遇到問題，逃避不是解決方法，而是要面對、處理它。海洋大學在生物科技與養殖技術的研究成果豐碩，許多研究成果更是獨步全球，希望能為聖露西亞與周邊國家當前面臨的問題提供解決方案，深化兩國邦誼。

海大食品科學系主任吳彰哲、水產養殖學系副教授李孟洲、海洋中心助理研究員張睿昇等人，說明研究團隊提出前瞻性的生態衝擊解決方案，包含從養藻、加工處理、初級應用、生技研發等不同階段研究、應用成果。

許泰文說，非常歡迎各國政府及大學與海大建立學術合作、師生交流關係，也歡迎聖露西亞學生到海大就讀，共同提升高等教育水準及促進兩國人民福祉。聖國留學生喬如詩（Louise Matha George）從海大環境生物與漁業科學系畢業後，目前正在攻讀海洋生物研究所學位。