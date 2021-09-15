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島國聖露西亞受馬尾藻增生威脅 駐台大使赴海大尋解方

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
海大食品科學系主任吳彰哲向聖國大使羅倫等人解說海藻的生長環境。圖／海大提供
海大食品科學系主任吳彰哲向聖國大使羅倫等人解說海藻的生長環境。圖／海大提供

加勒比海島國聖露西亞因北大西洋馬尾藻大量增生，威脅海洋生態與永續發展。聖露西亞駐台大使羅倫拜會台灣海洋大學校長許泰文，希望海大協助提供解決方案，開啟雙方合作契機。

海大今天表示，聖國駐台大使羅倫（Ambassador H. E. Edwin Laurent）及二等秘書克莉沙（Cleisha-Bernise Springer）昨天到海大，與學校藻類研究團隊探討因應氣候變遷問題良方，並參訪海洋生物培育館，實際了解藻類生態與特性。

聖露西亞近年因氣候變遷，北大西洋馬尾藻等海藻大量增生，不僅對聖露西亞漁獲量帶來負面影響，也對船隻航行有相當大的衝擊。

羅倫說，聖露西亞相信遇到問題，逃避不是解決方法，而是要面對、處理它。海洋大學在生物科技與養殖技術的研究成果豐碩，許多研究成果更是獨步全球，希望能為聖露西亞與周邊國家當前面臨的問題提供解決方案，深化兩國邦誼。

海大食品科學系主任吳彰哲、水產養殖學系副教授李孟洲、海洋中心助理研究員張睿昇等人，說明研究團隊提出前瞻性的生態衝擊解決方案，包含從養藻、加工處理、初級應用、生技研發等不同階段研究、應用成果。

許泰文說，非常歡迎各國政府及大學與海大建立學術合作、師生交流關係，也歡迎聖露西亞學生到海大就讀，共同提升高等教育水準及促進兩國人民福祉。聖國留學生喬如詩（Louise Matha George）從海大環境生物與漁業科學系畢業後，目前正在攻讀海洋生物研究所學位。

羅倫一行人也參訪海大海洋中心所屬的海洋生物培育館，到藻類培養現場了解馬尾藻屬的生態與特性，留下深刻印象。

聖露西亞駐台大使羅倫（左）表示，馬尾藻大量增生對聖露西亞的漁獲量帶來負面影響。圖／海大提供
聖露西亞駐台大使羅倫（左）表示，馬尾藻大量增生對聖露西亞的漁獲量帶來負面影響。圖／海大提供
我國邦交國聖露西亞面臨馬尾藻大量增生，威脅海洋生態問題，駐台大使羅倫（右）拜會海大校長許泰文，希望海大協助提供解決方案。圖／海大提供
我國邦交國聖露西亞面臨馬尾藻大量增生，威脅海洋生態問題，駐台大使羅倫（右）拜會海大校長許泰文，希望海大協助提供解決方案。圖／海大提供
聖露西亞駐台大使羅倫（右）參觀海大海洋生物培育館，聆聽海洋中心助理研究員張睿昇（左）講解。圖／海大提供
聖露西亞駐台大使羅倫（右）參觀海大海洋生物培育館，聆聽海洋中心助理研究員張睿昇（左）講解。圖／海大提供
海大水產養殖學系副教授李孟洲說明海藻的許多特性，適合加工利用。圖／海大提供
海大水產養殖學系副教授李孟洲說明海藻的許多特性，適合加工利用。圖／海大提供

海大 西亞 氣候變遷

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