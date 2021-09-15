防疫辛苦了！麻豆農會贈佳里奇美醫護品嘗9大產區文旦

中秋節即將到來，為感謝醫護人員工作的辛苦，台南市麻豆農會特別準備彙整「9大產區」的文旦禮盒送給佳里奇美醫院醫護相關人員，在工作之餘，品嘗文旦柚，以紓解壓力、放鬆心情，這個禮盒也有防疫的概念，不用跑遍全台一次就可吃遍全台9大產地的文旦，符合防疫儘量不移動的觀念。

麻豆區麻豆農會總幹事孫慈敏今天偕同常務監事余貞治及推廣部李坤益主任，餽贈佳里奇美醫院100盒文旦，對於在疫情期間，辛苦捍衛地區民眾身體健康，阻擋新冠肺炎第一防線的醫護工作人員，表達深深的感謝之意。

孫慈敏擔任台灣各產區組成台灣文旦大聯盟總召集人，今年特別集合「9大產區」的文旦禮盒，讓民眾不用跑遍全台，一次就可吃遍全台各地的文旦。在中秋節即將到來，特別贈送100盒感謝佳里奇美醫院所有醫護人員工作的辛苦，麻豆新樓醫院也獲贈50盒。

佳里奇美醫院院長周偉倪表示，感謝麻豆農會及孫慈敏總幹事對醫院的支持及鼓勵；在疫情期間，醫院配合中央政策，日夜戰戰兢兢守護地方民眾健康，也獲得民眾的肯定及鼓勵，呼籲民眾配合疫情中心的規定，繼續戴口罩、勤洗手，共同平安度過這次嚴峻的疫情。