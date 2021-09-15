香蕉皮也能吃 營養師教創意月餅「忘憂芭娜娜」

月餅是中秋佳節習俗之一，但高熱量的特性讓人敬而遠之，花蓮慈濟醫院營養科推出可自己在家做的月餅「忘憂芭娜娜」，教大家運用香蕉、巧克力、堅果做月餅，就連香蕉皮也不浪費，以低油、低糖、高纖又簡單的方式，吃起來輕鬆無負擔。

慈濟醫院營養師陳昱升表示，要做「忘憂芭娜娜」月餅，首先將香蕉洗乾淨後去除頭尾，並將香蕉皮取下，放入滾水中，煮2至3分鐘去除澀味後，切成細碎大小，放入檸檬糖水中醃製並冷藏。

接下來，將香蕉果肉切成泥狀，並隔水加熱黑巧克力待溶化後，放入香蕉泥、香蕉皮、堅果塊拌勻，冷卻30分鐘後取出，使用造型壓模成型，再冷凍3至4小時，取出後撒上可可粉及堅果粉，即可完成「忘憂芭娜娜」月餅。

陳昱升指出，每顆忘憂芭娜娜含有2.3公克的膳食纖維，可降低血膽固醇、血糖及改善便秘，且熱量只有75大卡，讓吃月餅不像以往有罪惡感。

他說，香蕉皮中富含色胺酸可在體內轉換為血清素，而血清素能減緩神經活動，使身心放鬆、增加睡意、維持情緒穩定外，也能減少失眠及憂鬱，還有助於代謝及免疫功能；另外，含有可可鹼的巧克力，放鬆平滑肌及血管擴張，再加上香蕉裡所含的維生素B6，幫助體內血清素生成。