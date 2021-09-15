學者解析防Delta金三角 長者兩劑12歲以上單劑都要90%

同樣是感染力超強的Delta變異株，台灣該如何精進防疫？台大公衛學者指出，疫苗接種、檢測、公衛防疫措施（NPI），就是台灣面對Delta變異株的必須站穩的「金三角」。重點包括基因定序、群聚高風險場所定期快篩、隔離期滿自主健康管理期間快篩。最重要的是「疫苗接種」，同時加快達成60歲以上兩劑接種率90%、12至59歲一劑接種率90％的目標。

另外，根據Delta病毒量動態分析指出，無論是否曾接種疫苗，感染Delta發病前三、四天無症狀但病毒量高，少數人發病十四天之後病毒量仍高，這些都要可用居家快篩找到、及早阻斷傳播鏈。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，因為多國疫情再起，疫苗取得不易，但60歲以上有重症危險，為增加疫苗應用彈性，應要趕快用「混打」策略，國外也是這麼做。基於目前台灣的疫苗預期進貨量估算，是可以兼顧60歲以上完整接種完整90%，以及12歲以上至少一劑接種率90%目標。突破性感染的問題，就要靠NPI、有系統地監測無症狀者，才能控制。

公衛學者林庭瑀指出，中國廣東省佛山研究顯示，Delta感染者發病前3到4天沒有症狀，但病毒量最高、傳染力最強。新加坡研究可看到無論是否曾接種疫苗，感染Delta病毒剛開始病毒量都很高，只是完整接種者病毒下降及康復速度更快。但無論是否打過疫苗，14天後還有少數人病毒量仍高，可能延續至21至28天，必須積極採取隔離和快篩，才能預防社區傳播。

陳秀熙建議，被匡列為接觸者無論是否曾接種疫苗，自主健康管理可能需要一個月，而且期間必須定期用居家快篩監測。

基因定序也是加強檢測的一環，公衛學者范喬芯表示，美國已投入17億加強基因定序，完成定序比例已從0.36%提升到8.6%，其中49州已偵測到目前國際高度關注的下個威脅「miu變異株」，可提早防範。總統拜登並於9月9日宣示要提供免費第三劑疫苗、要求百人以上企業提供每周篩檢、帶薪接種假，學生及教職員也要定期篩檢，同時政府會壓低居家快篩試劑的費用。

至於公衛防疫措施，公衛學者張維容表示，這部分台灣做得很好，從長榮機師及其子的群聚案來看，相關接觸者僅機組員有完整兩劑疫苗保護，社區及校園接觸者僅少數人打過一劑疫苗，但結果都是陰性，由此可見台灣NPI做得很好，必須繼續保持。