祭「史上最好獎勵機制」 十月起199頭以下養豬場禁廚餘、可轉型或退場

農委會宣布，10月起飼養200頭(含)以上養豬場，落實90度蒸煮1小時等再利用規定，可恢復廚餘養豬；而登記199(含)頭以下的畜牧場，維持暫停使用廚餘養豬，同時輔導轉型或退場；若轉型養豬吃廚餘，每頭補助2500元；但若考量需要退場，農委會則提供「史上最好獎勵機制」，讓牧場10月1日開始申請，可以申請到明年一、二月，確切期限還需與各地方政府討論。

今天上午農委會召開農業首長會議，與各縣市農業首長溝通補貼內容。不論建築結構材質及折舊，依不同豬舍面積及廢水處理設施容積計算，並按取得合法證照情形，予以差別補助；另對無意願繼續從事養豬者增加退場獎勵金，依豬舍面積100平方公尺以下、100至500平方公尺及500平方公尺以上等3級，從原先曝光的20、30及50萬元，增加為40、50、60萬元，農委會主委陳吉仲說，這是史上最好的獎勵機制。

陳吉仲說，會有這樣決策，是以防止非洲豬瘟為第一目標，而這是經過學者專家會議，各縣市養豬協會，以防守非洲豬瘟讓產業永續經營角度經營，10月1日起，199頭(含)以下畜牧場不得使用廚餘，不能蒸煮，不僅只是199以下的畜牧場，不得使用以下的飼料管理法，可以通過可作為飼料來源的廢棄物，不只動植物廢渣、下腳料，酒糟等都不能使用。

陳吉仲表示，要回到實際現場狀況，這些事業廢棄物都要經過蒸煮，「若今天用直接禁止廚餘，非洲豬瘟就能守住了嗎？當然不是啊。」如果把廚餘禁止，其他豆渣豆粕等廢棄物繼續保留，可能混搭其他的廚餘，會造成各地方政府第一線農業防疫同仁執行非常困擾，因此把這199頭以下不得蒸煮，這些殘渣也不能使用，只要蒸煮後就違反動傳法、飼料管理法，第一次加起來開罰8萬，第二次開罰40萬，要把199場高風險切除掉。

他表示，不只提出史上最好的獎勵機制，政府也不能只用防疫為目標，不考慮小場生計，並非不能飼養，不用廚餘養，也可以用飼料養，只是不能用廚餘、蔗渣、酒粕、植物性動物性廢渣、畜禽下腳料、果菜殘渣等，若畜牧場要退場，法規修正，將在9月30日前完整。

陳吉仲說，而現有廚餘養豬為2101場，給予固定的獎勵金，加上依照畜舍的獎勵金鼓勵；另外19頭以下的依照畜牧法規定，不用畜牧場登記，因此低於19頭(含)，可以用一頭一萬由政府採購輔導退場，兩年前是20萬，這次加碼40萬，特殊規模的獎勵金，搭配規模不等，費用一併加碼，且金額大幅度提高。

根據統計，現有廚餘養豬為2101場，其中，合法可蒸煮廚餘者有676場，在養頭數13萬9889頭；另外根據這次法規，199頭(含)以下的有273場，登記飼養頭數為3萬6449頭，與現階段全部毛豬在養頭數540萬頭相比，不影響毛豬供需；而從8月23日至9月14日共查獲27場違規，其中全是199(含)以下小場，更有11場是飼養19頭(含)以下的迷你場，顯示風險極高，因此這次調整的分切點，在199頭。