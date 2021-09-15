影／養豬新制10月1日實施 陳吉仲親上火線說明

走私豬肉製品驗出非洲豬瘟病毒，導致是否使用廚餘養豬引起爭論，農委會今確認10月1日起有條件廚餘養豬，小型廚餘養豬場退場或轉型，相關經費以農損基金編列預算支應，粗估約十二億元，也會修改相關法規推行養豬新制。

農委會主委陳吉仲表示，非洲豬瘟專案防疫強化措施後，包含9月份全國養豬場都禁用廚餘，但加強查核養豬場至9月14日為止，6347場中還是有27場違反廚餘禁止運入的規定，大多是200頭以下的小型畜牧場，所以會修法禁止199頭以下養豬場用廚餘，也請地方政府加強查緝防疫黑數；另外，目前取得環保機關合格設備蒸煮廚餘養豬有676場，其中小於200頭的共有273場，修法會會特別輔導這273場轉型或退場。