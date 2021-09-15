影／完成近1年翻修工程 桃園機場南跑道重新啟用

封閉翻修將近1年的桃園機場南跑道，15日上午10時重新開放航機起降，長榮航空公司從新加坡樟宜機場起飛的BR-6030貨機，10時08分降落23L跑道，成為啟用後首架降落的航機，3分鐘後長榮航空飛往澳門的BR-801班機從23L跑道起飛，完成起降作業。

桃園機場公司特別請塔台詢問兩班航機的機長，了解從南跑道起降的狀況，機長回報跑道狀況正常、良好。

桃園機場公司總經理但昭璧15日上午率領航務、工程等單位主管，以及維護廠商工作人員，全面巡視南跑道各項設施是否準備完成，確認跑道符合起降規範要求，但昭璧總經理用無線電通報塔台：「南跑道10時準時開放使用。」

桃園機場公司兼任董事長林國顯表示，新冠肺炎疫情之前，桃園機場平均每日起降航班超過700架次，春節尖峰期間更高達800班次，在維持機場營運前提下，南北跑道及滑行道系統的整建須以分區、分階段進行，費時相當長，航管壓力也大，飛機常常必須繞道而行。

林國顯指出，桃機公司把握疫情期間航班減少關閉跑道整建，在工程團隊縝密規劃及積極施工下，大幅縮短施工時程，加快整體空側跑滑道系統之改善，也把以往常被人詬病的跑滑汙泥及鋪面易破損狀況進行整體改善，整體桃園機場空側跑滑道系統，除了南北跑道已經完成整建外，其餘滑行道預計將在2022年全部完成，全面提升航管作業效率及航機運行空間。

但昭璧指出，南跑道（05R/23L）在11個月多的整修期間，桃園機場公司整合非常多的人力、物力、時間，把跑道全面翻修成為世界最好的跑道之一。為了因應重型飛機煞車、停等、扭轉時對道面的負荷，特別開挖跑道兩端基礎各100公尺，改鋪設鋼筋混凝土道面；另外在3個區域開挖2公尺深的基礎，進行大規模的換土工程，完成後再重新鋪設瀝青鋪面，雖然工程艱難，仍一一克服，確保跑道道面的品質。

但昭璧表示，桃園機場公司在擬定跑道、滑行道歲修和月保養計畫，採用徹底和制度化的方式，維持跑道及滑行道的品質，在飛安上也絕對不會有任何的折扣，對於跑道、空側任何可能發生的危害，桃機都會立即的檢視及早發現，同時做預防性的處理，希望全國的民眾都能夠繼續支持桃園機場在各方面的努力。

但昭璧也感謝交通部民用航空局、飛航服務總台、設計監造和施工團隊，以及桃園機場公司工程、航務等部門合作無間，順利完成南跑道的翻修工程。