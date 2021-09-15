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影／完成近1年翻修工程 桃園機場南跑道重新啟用

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
封閉翻修將近1年的桃園機場南跑道，15日上午重新開放航機起降。圖為桃園機場公司主管在滑行道邊揮手歡送首架從南跑道起飛的長榮航空BR-801班機滑出。記者陳嘉寧／攝影
封閉翻修將近1年的桃園機場南跑道，15日上午重新開放航機起降。圖為桃園機場公司主管在滑行道邊揮手歡送首架從南跑道起飛的長榮航空BR-801班機滑出。記者陳嘉寧／攝影

封閉翻修將近1年的桃園機場南跑道，15日上午10時重新開放航機起降，長榮航空公司從新加坡樟宜機場起飛的BR-6030貨機，10時08分降落23L跑道，成為啟用後首架降落的航機，3分鐘後長榮航空飛往澳門的BR-801班機從23L跑道起飛，完成起降作業。

桃園機場公司特別請塔台詢問兩班航機的機長，了解從南跑道起降的狀況，機長回報跑道狀況正常、良好。

桃園機場公司總經理但昭璧15日上午率領航務、工程等單位主管，以及維護廠商工作人員，全面巡視南跑道各項設施是否準備完成，確認跑道符合起降規範要求，但昭璧總經理用無線電通報塔台：「南跑道10時準時開放使用。」

桃園機場公司兼任董事長林國顯表示，新冠肺炎疫情之前，桃園機場平均每日起降航班超過700架次，春節尖峰期間更高達800班次，在維持機場營運前提下，南北跑道及滑行道系統的整建須以分區、分階段進行，費時相當長，航管壓力也大，飛機常常必須繞道而行。

林國顯指出，桃機公司把握疫情期間航班減少關閉跑道整建，在工程團隊縝密規劃及積極施工下，大幅縮短施工時程，加快整體空側跑滑道系統之改善，也把以往常被人詬病的跑滑汙泥及鋪面易破損狀況進行整體改善，整體桃園機場空側跑滑道系統，除了南北跑道已經完成整建外，其餘滑行道預計將在2022年全部完成，全面提升航管作業效率及航機運行空間。

但昭璧指出，南跑道（05R/23L）在11個月多的整修期間，桃園機場公司整合非常多的人力、物力、時間，把跑道全面翻修成為世界最好的跑道之一。為了因應重型飛機煞車、停等、扭轉時對道面的負荷，特別開挖跑道兩端基礎各100公尺，改鋪設鋼筋混凝土道面；另外在3個區域開挖2公尺深的基礎，進行大規模的換土工程，完成後再重新鋪設瀝青鋪面，雖然工程艱難，仍一一克服，確保跑道道面的品質。

但昭璧表示，桃園機場公司在擬定跑道、滑行道歲修和月保養計畫，採用徹底和制度化的方式，維持跑道及滑行道的品質，在飛安上也絕對不會有任何的折扣，對於跑道、空側任何可能發生的危害，桃機都會立即的檢視及早發現，同時做預防性的處理，希望全國的民眾都能夠繼續支持桃園機場在各方面的努力。

但昭璧也感謝交通部民用航空局、飛航服務總台、設計監造和施工團隊，以及桃園機場公司工程、航務等部門合作無間，順利完成南跑道的翻修工程。

桃園機場公司統計，南跑道整建長度有5.4公里，2020年10月15日開工，今年8月14日竣工，由台灣世曦工程顧問公司設計監造，建中工程公司承建。施工內容包括：柔性瀝青混凝土27.5萬平方公尺，剛性水泥混凝土道面鋪設4.1萬平方公尺，總面積超過1座大安森林公園面積。施工區拆除及復舊1400餘盞助航地面燈光，動用各種車輛2538趟次、工程人員6345人次。

封閉翻修將近1年的桃園機場南跑道，15日上午重新開放航機起降。圖為首架從南跑道起飛的長榮航空BR-801班機從跑道上起飛。記者陳嘉寧／攝影
封閉翻修將近1年的桃園機場南跑道，15日上午重新開放航機起降。圖為首架從南跑道起飛的長榮航空BR-801班機從跑道上起飛。記者陳嘉寧／攝影
封閉翻修將近1年的桃園機場南跑道，15日上午重新開放航機起降。圖為南跑道上各種燈光。記者陳嘉寧／攝影
封閉翻修將近1年的桃園機場南跑道，15日上午重新開放航機起降。圖為南跑道上各種燈光。記者陳嘉寧／攝影
封閉翻修將近1年的桃園機場南跑道，15日上午重新開放航機起降。開放前桃園機場公司總經理但昭璧率領工作人員最後巡視檢查跑道各項設施，確認符合標準後通報塔台啟用。記者陳嘉寧／攝影
封閉翻修將近1年的桃園機場南跑道，15日上午重新開放航機起降。開放前桃園機場公司總經理但昭璧率領工作人員最後巡視檢查跑道各項設施，確認符合標準後通報塔台啟用。記者陳嘉寧／攝影
封閉翻修將近1年的桃園機場南跑道，15日上午重新開放航機起降。開放前桃園機場公司總經理但昭璧率領工作人員最後巡視檢查跑道各項設施，確認符合標準後通報塔台啟用。記者陳嘉寧／攝影
封閉翻修將近1年的桃園機場南跑道，15日上午重新開放航機起降。開放前桃園機場公司總經理但昭璧率領工作人員最後巡視檢查跑道各項設施，確認符合標準後通報塔台啟用。記者陳嘉寧／攝影
封閉翻修將近1年的桃園機場南跑道，15日上午重新開放航機起降。開放前桃園機場公司總經理但昭璧率領工作人員最後巡視檢查跑道各項設施，確認符合標準後通報塔台啟用。記者陳嘉寧／攝影
封閉翻修將近1年的桃園機場南跑道，15日上午重新開放航機起降。開放前桃園機場公司總經理但昭璧率領工作人員最後巡視檢查跑道各項設施，確認符合標準後通報塔台啟用。記者陳嘉寧／攝影
封閉翻修將近1年的桃園機場南跑道，15日上午重新開放航機起降。圖為10時08分第1架降落，從新加坡樟宜機場飛來的長榮航空BR-6030貨機落地瞬間。記者陳嘉寧／攝影
封閉翻修將近1年的桃園機場南跑道，15日上午重新開放航機起降。圖為10時08分第1架降落，從新加坡樟宜機場飛來的長榮航空BR-6030貨機落地瞬間。記者陳嘉寧／攝影
封閉翻修將近1年的桃園機場南跑道，15日上午重新開放航機起降。圖為南跑道23L端跑道頭上碩大的標示。記者陳嘉寧／攝影
封閉翻修將近1年的桃園機場南跑道，15日上午重新開放航機起降。圖為南跑道23L端跑道頭上碩大的標示。記者陳嘉寧／攝影

桃園機場 疫情 桃機

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