香蕉皮抗憂鬱 營養師教創意月餅「忘憂芭娜娜」

中秋節應景食品月餅讓人顧慮熱量高，花蓮慈濟醫院營養科團隊推出DIY「忘憂芭娜娜」月餅，運用香蕉、香蕉皮、巧克力、堅果等食材，低油低糖且高纖，製作簡單輕鬆無負擔。

花蓮慈濟醫院營養師陳昱升表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，不少人身心承受壓力，所以特別設計能讓心情放鬆、安心入眠的「忘憂芭娜娜」月餅，希望大家在享用月餅的同時，也能舒緩身心。

「食材選用香蕉、香蕉皮、巧克力，這3種超強抗憂助眠組合，製作月餅味道很搭、香氣足。」將香蕉清洗乾淨後去除頭尾，將香蕉皮取下，放入滾水中，煮2至3分鐘，去除澀味。切成細碎大小放入檸檬糖水中醃製並冷藏。香蕉肉切成泥狀，隔水加熱黑巧克力，待溶化後放入香蕉泥、香蕉皮、堅果塊拌勻，冷卻30分鐘後取出，使用造型壓模成型，再冷凍3至4小時，取出後撒上可可粉及堅果粉，即完成「忘憂芭娜娜」月餅。

陳昱升說，香蕉皮中富含色胺酸可在體內轉換為血清素，血清素能減緩神經活動，使身心放鬆、增加睡意、維持情緒穩定，也能減少失眠及憂鬱；巧克力含有可可鹼，可減緩中樞神經系統的刺激，放鬆平滑肌及血管擴張，再加上香蕉所含的維生素B6，可幫助體內血清素生成。

陳昱升表示，香蕉皮中富含維生素B6、B12、鎂離子等，有助於減緩貧血症狀的發生，而B12對於神經病變的延緩也有相當的幫助，其中鎂離子是人體能量代謝、調節肌肉收縮和蛋白質合成上的重要礦物質。另外，香蕉皮及果肉都富含酚類及類胡蘿蔔素等活性物質，有助於氧化自由基的清除及調節免疫功能。

不過陳昱升也提醒，香蕉是高鉀食物，若是血鉀較高者須斟酌使用，腎臟病病友不宜過量食用，避免攝取過多鉀離子引起心律不整。慢性病友應多注意市售月餅是否加入過多的糖及油，尤其糖尿病的病友宜「分切淺嚐」與親朋好友分享，酌量攝取注意飲食不過量，輕鬆健康過中秋。